Три дні без ударів по НПЗ і масована атака РФ: Зеленський поставив крапку в «перемир’ї» Трампа

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Кравцев Сергей
Фактично в інтерв’ю Financial Times Зеленський закрив паузу на удари по російських НПЗ, яку сам і відкрив. Три дні Україна не била по російських НПЗ, бо про це попросив Вашингтон. Три дні Росія била по нашій енергетиці: за одну ніч 39 балістичних ракет і понад 120 дронів по Києву та Харкову, 600 тисяч людей без світла. Наступного ранку після інтерв'ю горів Рязанський НПЗ. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Він уточнив, три дні – це і є тест. Пауза з відомим терміном коштує мало: кілька відкладених ударів, яких ніхто не скасовував. Зате вона дає те, чого не дає жоден аргумент, — поведінку іншої сторони за умови, що ти сам зупинився. Росія цю умову отримала і відповіла одним із найбільших за масованістю нальотів на енергетику. Потім Пєсков заявив, що ніякого мораторію не було і удари по НПЗ тривали весь час. Для Кремля це спосіб не визнавати чужу поступку. Для Києва – підтвердження, що в Москві перемир'я не існувало ні дня. Трамп на запитання про порушення відповів, що вони є "з обох боків", і на цьому його розбір закінчився.
За його словами, лишається погроза, яка дійшла до українських генералів: не зупинитесь – заблокуємо розвіддані. На політичному рівні її ніхто не підтвердив, і чи стане вона рішенням, невідомо. Starlink уже сповільнили, і в технічну причину Зеленський не вірить: "це була воля".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову атакував Зеленського: що заявив про перемогу України.