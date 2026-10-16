Три дні без ударів по НПЗ і масована атака РФ: Зеленський поставив крапку в «перемир’ї» Трампа

Фактично в інтерв’ю Financial Times Зеленський закрив паузу на удари по російських НПЗ, яку сам і відкрив. Три дні Україна не била по російських НПЗ, бо про це попросив Вашингтон. Три дні Росія била по нашій енергетиці: за одну ніч 39 балістичних ракет і понад 120 дронів по Києву та Харкову, 600 тисяч людей без світла. Наступного ранку після інтерв'ю горів Рязанський НПЗ. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Саме "перемир'я" народилося дописом Трампа у Truth Social: обидві сторони погодились, не порушуйте. Київ дізнався про домовленість із цього допису. Кремль сказав, що сказати йому нічого. А коли журналісти перепитали Трампа, звідки він знає, що сторони погодились, той відповів: тому що я сказав, що вони погодились. Угоду з такого матеріалу не складеш. Тест – можна", – зазначив експерт.

Він уточнив, три дні – це і є тест. Пауза з відомим терміном коштує мало: кілька відкладених ударів, яких ніхто не скасовував. Зате вона дає те, чого не дає жоден аргумент, — поведінку іншої сторони за умови, що ти сам зупинився. Росія цю умову отримала і відповіла одним із найбільших за масованістю нальотів на енергетику. Потім Пєсков заявив, що ніякого мораторію не було і удари по НПЗ тривали весь час. Для Кремля це спосіб не визнавати чужу поступку. Для Києва – підтвердження, що в Москві перемир'я не існувало ні дня. Трамп на запитання про порушення відповів, що вони є "з обох боків", і на цьому його розбір закінчився.

"Результат тесту вже працює. Каллас у Euronews назвала удари по НПЗ самообороною за міжнародним правом, бо нафта – це гроші на війну, і закликала тиснути на Росію, а не на Україну. Науседа підтримав відновлення. До паузи європейці вітали перемир'я, після неї виправдовують його зрив, і ця зміна сталася за три дні. Зеленський тим часом назвав умову наступної паузи: більше перехоплювачів Patriot, і це "мінімум", — зазначив аналітик.

За його словами, лишається погроза, яка дійшла до українських генералів: не зупинитесь – заблокуємо розвіддані. На політичному рівні її ніхто не підтвердив, і чи стане вона рішенням, невідомо. Starlink уже сповільнили, і в технічну причину Зеленський не вірить: "це була воля".

"Що з цього Україні? Три дні дали не тишу, а доказ, і пояснювати тепер доведеться не Києву, чому він б'є, а Вашингтону, чому Росії можна. Чи переживе цей доказ американські вибори, що за місяць, — питання, на яке чесної відповіді в мене немає", – констатував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову атакував Зеленського: що заявив про перемогу України.