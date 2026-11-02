Саміт лідерів США, РФ та Китаю щодо війни в Україні: Київ має жорстку умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп, Володимир Путін та Сі Цзіньпін не можуть самостійно обговорювати питання українського суверенітету та територіальної цілісності. За його словами, подібні рішення знаходяться виключно у компетенції України. Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN TÜRK.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський визнав, що керівники США, Росії та Китаю мають питання, які вони можуть обговорювати між собою. Проте українські території та майбутнє української держави не можуть ставати предметом домовленостей без участі самої України.

"Звичайно, лідери цих країн мають питання, які вони повинні обговорювати між собою. Але їх не буде за столом переговорів. Зокрема, вони не можуть обговорювати такі важливі питання, як суверенітет та територіальна цілісність України. Адже це питання, які стосуються виключно цієї країни та є внутрішніми державними справами", — наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, завершення російсько-української війни потребує прямих переговорів за участю сторін конфлікту. Саме за таким столом, вважає глава держави, може бути досягнуто справді ефективної та остаточної угоди.

Заява українського президента наголошує на принциповій позиції Києва щодо будь-яких міжнародних ініціатив щодо припинення війни: домовленості про майбутнє України не можуть прийматися без України.

Таким чином, Зеленський наголосив на чіткому кордоні для можливих переговорів за участю найбільших світових держав: обговорювати міжнародні питання лідери можуть самостійно, але вирішувати долю українських територій без української сторони не мають права.

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