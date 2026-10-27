Розмова після Путіна: Зеленський обговорив з лідерами Фінляндії та Норвегії вимоги до РФ

Президент України Володимир Зеленський провів термінові телефонні консультації з Президентом Фінляндії Александром Стуббом та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре одразу після їхньої прямої розмови з російським очільником.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Ці переговори стали продовженням масштабних міжнародних консультацій щодо врегулювання конфлікту.

"Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО", – повідомив Глава держави.

Він висловив вдячність європейським лідерам за політичну активність:

"Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".

Під час спілкування з Кремлем керівники північноєвропейських країн висунули жорсткі вимоги щодо припинення ударів по критичних об'єктах України.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", – наголосив Зеленський.

Крім того, сторони скоординували наступні кроки на міжнародній арені. За словами Президента, лідери "обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська". Особливу роль Гельсінкі та Осло у цьому процесі зумовлює географічний фактор:

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях".

Політики також приділили увагу розширенню оборонної та дипломатичної взаємодії на європейському континенті. Зазначається, що під час бесіди "обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки".

Володимир Зеленський підсумував, що Україна та її союзники прагнуть виключно справедливого закінчення бойових дій і не дозволять затягувати конфлікт.

"Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись", – резюмував Президент України, подякувавши кожній державі, яка залишається на боці Києва.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі окреслили результати розмов Путіна з європейськими лідерами.