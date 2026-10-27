Розмова після Путіна: Зеленський обговорив з лідерами Фінляндії та Норвегії вимоги до РФ

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів термінові телефонні консультації з Президентом Фінляндії Александром Стуббом та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре одразу після їхньої прямої розмови з російським очільником.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Ці переговори стали продовженням масштабних міжнародних консультацій щодо врегулювання конфлікту.
Він висловив вдячність європейським лідерам за політичну активність:
Під час спілкування з Кремлем керівники північноєвропейських країн висунули жорсткі вимоги щодо припинення ударів по критичних об'єктах України.
Крім того, сторони скоординували наступні кроки на міжнародній арені. За словами Президента, лідери "обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська". Особливу роль Гельсінкі та Осло у цьому процесі зумовлює географічний фактор:
Політики також приділили увагу розширенню оборонної та дипломатичної взаємодії на європейському континенті. Зазначається, що під час бесіди "обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки".
Володимир Зеленський підсумував, що Україна та її союзники прагнуть виключно справедливого закінчення бойових дій і не дозволять затягувати конфлікт.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі окреслили результати розмов Путіна з європейськими лідерами.