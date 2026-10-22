Росія відповіла на переговори 21 балістичною ракетою: Зеленський зробив важливу заяву

Росія завдала масованого балістичного удару по Україні невдовзі після чергового раунду переговорів. За даними президента Володимира Зеленського, російські війська випустили по Києву 21 ракету протягом трьох хвиль атак, які почалися з вечора.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

"Російські "гуманісти"" — так глава держави іронічно назвав країну-агресора, коментуючи наслідки обстрілу в соцмережах. У столиці зафіксовано значну кількість влучень та руйнувань. Пошкоджено житлові будинки, енергетичні об'єкти, інфраструктуру одного з вокзалів та метро, торгові центри та підприємства. Під удар потрапив навіть монастир.

Атаки торкнулися загалом 12 областей України. За інформацією Зеленського, у Києві та регіонах постраждали 34 особи, зокрема п'ятеро дітей. На момент публікації повідомлення було відомо про двох загиблих. Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів, ліквідувати наслідки обстрілів та допомагати постраждалим.

Зеленський наголосив, що російська атака після переговорів демонструє відсутність реальних змін у позиції Москви. На його думку, дипломатичні зусилля мають супроводжуватись конкретними діями, здатними змусити Кремль припинити вбивства.

Президент закликав партнерів прискорити постачання ракет для протиповітряної оборони, посилити захист українських міст, надати можливості для знищення російських балістичних пускових установок та розширити санкції за розв'язану війну.

За словами глави держави, відповіддю на російську агресію має стати посилення міжнародного тиску. Київ розраховує, що союзники оцінюватимуть дії Москви щодо реальних наслідків, а не лише щодо заяв за столом переговорів. Зеленський подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну та виступає за захист мирного населення.

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