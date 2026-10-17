Росія намагається влаштувати Україні блекаут перед зимою: Зеленський розкрив масштаб удару по енергетиці

Росія завдала одного з найбільших ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись перевантажити можливості відновлення перед настанням зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, під атакою опинилися понад 15 важливих об'єктів генерації та передачі електроенергії у різних регіонах країни. Найбільш складна ситуація склалася у Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Удари також припали до енергетичної інфраструктури Харківської, Київської, Дніпропетровської та інших областей.

Зеленський повідомив, що з 19:00 попереднього дня до 07:00 ранку російські війська застосували понад 320 реактивних та бензинових ударних безпілотників типу "Шахед", що боражі, що барражують, крилаті та балістичні ракети. Незважаючи на роботу української протиповітряної оборони, масовість та безперервність атак призвели до серйозних наслідків.

За словами президента, енергетичні компанії та екстрені служби вже задіяли необхідні ресурси для відновлення електропостачання. Роботи тривають у кількох регіонах одночасно.

Глава держави наголосив, що Росія прагне розподілити удари таким чином, щоб максимально виснажити українські резерви та уповільнити ремонт пошкоджених об'єктів.

Окремо Зеленський звернувся до американських партнерів, розкритикувавши рішення Вашингтона не застосовувати санкційні заходи проти Росії, передбачені законом Ліндсі Грема. На його думку, ослаблення економічного тиску лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Президент також повідомив про підготовлені нові пакети підтримки з боку європейських партнерів.

Зеленський попередив, що мета російських атак – залишити мільйони українців без електрики та опалення безпосередньо перед зимою. Тому, наголосив він, Україні необхідні не лише ремонтна допомога та засоби ППО, а й посилення міжнародного тиску на Москву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський попередив Європу: президент розкрив сценарій у разі перемоги РФ у війні.



