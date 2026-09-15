Росія двічі намагалася атакувати літак Зеленського над Молдовою: що відомо

Росія двічі за останні кілька тижнів намагалася атакувати літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. За його словами, інциденти стали частиною стратегії Москви з залякування українського президента та інших іноземних лідерів.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський в інтерв’ю телеканалу CBS News розповів про два випадки, коли Росія намагалася атакувати його літак. Обидва рази вони були пов’язані з його перельотами президента через Молдову.

"У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову... Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", — заявив Зеленський.

Президент пов’язує ці атаки з ширшою тактикою Росії, яка, на його думку, має продемонструвати небезпеку не лише для українського керівництва, а й для іноземних посадовців, які відвідують Україну.

Зеленський також згадав про удар російського безпілотника по пасажирському поїзду, в якому перебували іноземні високопосадовці. Серед них були представники керівництва ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, або, навпаки, знали — адже я їм не довіряю. Гадаю, вони знали. У поїзді перебували європейці, американці, велика делегація, і вони завдали удару", — сказав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилися нові деталі про інцидент з дроном та літаком Зеленського.

Також "Коментарі" писали, хто організував замах на Зеленського з дроном та літаком у Молдові. З'явилася несподівана версія від політолога Майкла Накі.