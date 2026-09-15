Росія двічі намагалася атакувати літак Зеленського над Молдовою: що відомо

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Slava Kot
Росія двічі за останні кілька тижнів намагалася атакувати літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. За його словами, інциденти стали частиною стратегії Москви з залякування українського президента та інших іноземних лідерів.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Зеленський в інтерв’ю телеканалу CBS News розповів про два випадки, коли Росія намагалася атакувати його літак. Обидва рази вони були пов’язані з його перельотами президента через Молдову.
Президент пов’язує ці атаки з ширшою тактикою Росії, яка, на його думку, має продемонструвати небезпеку не лише для українського керівництва, а й для іноземних посадовців, які відвідують Україну.
Зеленський також згадав про удар російського безпілотника по пасажирському поїзду, в якому перебували іноземні високопосадовці. Серед них були представники керівництва ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петреус.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилися нові деталі про інцидент з дроном та літаком Зеленського.
Також "Коментарі" писали, хто організував замах на Зеленського з дроном та літаком у Молдові. З'явилася несподівана версія від політолога Майкла Накі.