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РФ вимагає відкату НАТО на рівень 1997 року: Зеленський розповів про пастку Путіна

Київ наполягає, що обговорювати гарантії безпеки для Росії не можна до завершення війни та визначення умов захисту України

28 жовтня 2026, 10:25
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Кравцев Сергей

Володимир Зеленський закликав союзників не обговорювати масштабні гарантії безпеки для Росії, доки не визначено умов завершення війни проти України та реальних гарантій для Києва. На думку українського президента, за заявами Москви про власну безпеку можуть стояти набагато ширші вимоги, які стосуються всієї архітектури європейської оборони.

РФ вимагає відкату НАТО на рівень 1997 року: Зеленський розповів про пастку Путіна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Спілкуючись із журналістами, Зеленський зазначив, що російське керівництво неодноразово поверталося до ідеї отримання гарантій на власних умовах. Кремль, за його словами, намагається порушити питання таким чином, щоб обговорення безпеки України супроводжувалося окремими зобов'язаннями перед Росією.

Президент наголосив, що може йтися не лише про взаємну відмову від ударів, а й про домовленості між Москвою, США та НАТО щодо військової інфраструктури Альянсу. Подібні вимоги, зазначив він, не є новими: Росія порушувала питання щодо європейської системи безпеки ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Зеленський попередив, що будь-які рішення щодо присутності сил НАТО та розміщення військової інфраструктури мають приймати самі країни Альянсу, а не Росія. На його думку, поступки Москві у питаннях безпеки можуть створити небезпечний прецедент та послабити позиції союзників.

"Будь-який відступ, будь-який відкат безпеки — це слабкість для Альянсу", — заявив український лідер.

Він наголосив, що Москва не може визначати, де НАТО має право розміщувати свої сили.

Окремо Зеленський звернув увагу на сигнали про можливе скорочення американської військової присутності в Європі, які раніше звучали з Вашингтона. На цьому фоні, вважає Київ, особливо важливо не допустити, щоби російські вимоги стали основою для перегляду зобов'язань союзників.

Українська позиція полягає у послідовності переговорів: спочатку необхідно визначити умови закінчення війни та гарантії безпеки для України, а вже потім розглядати інші пропозиції Москви.

Головна небезпека, за оцінкою Зеленського, полягає в тому, що під гаслом безпеки Кремль може спробувати досягти обмежень для НАТО і фактично отримати вплив на рішення суверенних держав.

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