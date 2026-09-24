Путін злякався: чому вдарив по Києву під час зустрічі Зеленського із конгресменами США

Російський балістичний удар по Києву стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський зустрічався у Нью-Йорку з американськими конгресменами. Головною темою розмови було посилення санкцій проти Росії та захист України від балістичних ракет. Про це Зеленський повідомив після атаки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, учасниками зустрічі стали представники Палати представників США Брайан Фіцпатрік, Майкл Квіглі, Марсі Каптур, Джаред Голден, Джо Вілсон та Грегорі Мікс. З ними обговорювався, зокрема, законопроект сенатора Ліндсі Грема про санкційний тиск на Росію.

"Цю війну Росія без тиску не завершить", — заявив Зеленський, пов'язуючи продовження ударів з недостатнім, за його словами, міжнародним тиском на Москву.

Президент повідомив, що під час розмови у Києві сталися вибухи. За його словами, серед цілей російської атаки знову опинилася громадянська інфраструктура. Зеленський перерахував житлові будинки, пологовий будинок, об'єкти енергетики та логістики.

На момент його заяви було відомо про двох загиблих та постраждалих. На місцях влучень працювали рятувальники та інші екстрені служби, а в одній із пошкоджених конструкцій могли залишатися заблоковані люди.

Окремо Зеленський звернувся до США. За його словами, Вашингтон може посилити підтримку України за рахунок постачання коштів для перехоплення балістичних ракет, а також запровадження санкцій проти Росії та структур, які допомагають їй отримувати доходи.

Питання протидії російській балістиці для Києва залишається одним із ключових. Раніше Зеленський неодноразово заявляв, що для захисту українських міст потрібні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Таким чином, нічна атака збіглася з обговоренням у Вашингтоні та Києві саме тих інструментів, які Україна розглядає як відповідь на російські ракетні удари: посилення ППО та подальший санкційний тиск.

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