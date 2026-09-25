«Путін точно не поспішає»: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом щодо реальних намірів Кремля

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Недилько Ксения
Російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє жодного реального наміру завершувати бойові дії проти України. Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ, відповідаючи на запитання щодо того, чи усвідомлює очільник Білого дому Дональд Трамп агресивну суть політики очільника Кремля. За словами українського лідера, він особисто доніс цю позицію до американського колеги під час їхніх двосторонніх переговорів.
Трамп, Зеленський і Путін
Водночас глава держави акцентував, що під час особистої комунікації чітко розставив пріоритети та окреслив реальну поведінку Москви, яка суперечить публічним тезам про прагнення миру.
З огляду на небажання керівництва РФ йти на реальні кроки для врегулювання ситуації, Президент України наголосив на важливості економічного та політичного тиску на країну-агресора. За словами Зеленського, світова спільнота має неухильно посилювати санкційні обмеження проти Москви, адже саме це є ключовим інструментом, здатним змусити Росію сісти за стіл переговорів та наблизити дипломатичне завершення розв'язаної нею війни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін після виборів наголосив, що цілі "СВО" продовжують досягатися.