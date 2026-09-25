«Путін точно не поспішає»: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом щодо реальних намірів Кремля

Російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє жодного реального наміру завершувати бойові дії проти України. Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ, відповідаючи на запитання щодо того, чи усвідомлює очільник Білого дому Дональд Трамп агресивну суть політики очільника Кремля. За словами українського лідера, він особисто доніс цю позицію до американського колеги під час їхніх двосторонніх переговорів.

Трамп, Зеленський і Путін

"Американський президент Дональд Трамп у своїх публічних заявах неодноразово зазначав, — зауважив Володимир Зеленський, аналізуючи міжнародну риторику Вашингтона, — що як українська, так і російська сторони прагнуть фіналу цього конфлікту".

Водночас глава держави акцентував, що під час особистої комунікації чітко розставив пріоритети та окреслив реальну поведінку Москви, яка суперечить публічним тезам про прагнення миру.

"Ми мали розмову, і він чудово поінформований про моє бачення ситуації, — підкреслив Володимир Зеленський. — Дональд Трамп почув безпосередньо від мене: на моє глибоке переконання, Путін абсолютно не демонструє поспіху у питанні припинення війни. Щонайменше, з боку Кремля не надходить жодних відповідних сигналів".

З огляду на небажання керівництва РФ йти на реальні кроки для врегулювання ситуації, Президент України наголосив на важливості економічного та політичного тиску на країну-агресора. За словами Зеленського, світова спільнота має неухильно посилювати санкційні обмеження проти Москви, адже саме це є ключовим інструментом, здатним змусити Росію сісти за стіл переговорів та наблизити дипломатичне завершення розв'язаної нею війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін після виборів наголосив, що цілі "СВО" продовжують досягатися.