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"Подарунок Путіну на день народження": Зеленський різко розкритикував рішення Трампа

Президент України заявив, що дозвіл на експорт дизельного палива може принести Москві мільярди доларів, які, на його думку, будуть використані для продовження війни

10 жовтня 2026, 08:07
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення адміністрації Дональда Трампа зняти обмеження, які дають змогу Росії експортувати дизельне паливо. Український лідер назвав цей крок фактичним подарунком Володимиру Путіну на день народження та попередив про можливі фінансові наслідки для України.

"Подарунок Путіну на день народження": Зеленський різко розкритикував рішення Трампа

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У телефонному інтерв'ю американському виданню Axios Зеленський висловив розчарування діями Вашингтона. За його оцінкою, надання Росії додаткових можливостей для експорту енергоресурсів здатне збільшити доходи російської держави в момент, коли дипломатичні зусилля офіційно спрямовані на пошук шляхів завершення війни.

"Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає дуже жахливо", — заявив український президент.

Зеленський наголосив, що додаткові надходження від продажу дизельного палива можуть зміцнити фінансові можливості Москви. За його словами, йдеться про потенційно значні суми – від мільйонів до мільярдів доларів.

"І саме в цей момент, коли ми говоримо про світ, Америка дає Росії можливість експортувати дизельне паливо", — наголосив глава української держави.

Він також висловив переконання, що отримані кошти будуть спрямовані на продовження воєнних дій та дозволять Росії підтримувати свою військову кампанію.

Заява Зеленського прозвучала на тлі обговорення американської політики щодо російських енергетичних доходів та перспектив переговорів щодо завершення війни. Для Києва ослаблення обмежень на експорт палива є особливою проблемою: додаткові доходи Росії можуть ускладнити зусилля України зі стримування російської агресії.

При цьому конкретні фінансові наслідки рішення, його умови та обсяг можливих додаткових доходів потребують окремої оцінки. На момент заяви Зеленський зосередився насамперед на політичному сигналі, який, на його думку, Вашингтон надсилає Москві.

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Джерело: https://www.axios.com/2026/10/09/exclusive-zelensky-putin-trump-diesel-deal
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