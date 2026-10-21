Після переговорів із Віткоффом Зеленський відповів на ідею переговорів США, Китаю та Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має брати участь у будь-яких переговорах, які стосуються майбутнього країни. За його словами, обговорення українських питань без представників України є неприйнятним. Про це він повідомив 20 жовтня під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський нагадав про принцип, який Україна послідовно обстоює у міжнародних контактах: "Нічого про Україну без України".

За його словами, цей підхід має залишатися основним під час обговорення можливих шляхів завершення війни та майбутніх гарантій безпеки.

Український лідер також прокоментував можливість проведення тристоронньої зустрічі між США, Китаєм та Росією. Він зазначив, що не знає, які саме питання сторони могли б обговорювати у такому форматі, та наголосив, що рішення про подібні контакти залишається за самими державами.

"Я не знаю, що там за тристороння зустріч має бути між Америкою, Китаєм та Росією – це їм вирішувати. Але, звісно, якщо йдеться про Україну, про наше майбутнє, то це буде прийнятно лише тоді, коли ми будемо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло", – заявив Зеленський.

Президент України окремо вказав на різницю між переговорами з питань відносин Вашингтона, Пекіна та Москви та обговоренням українського майбутнього. У першому випадку країни можуть самостійно визначати формат контактів. Однак, якщо предметом розмови стає доля України, участь Києва за позицією Зеленського є обов'язковою умовою.

Заява прозвучала на тлі дипломатичних обговорень, що тривають, можливого завершення російсько-української війни. Київ наполягає на тому, що будь-які рішення, здатні вплинути на суверенітет, територіальну цілісність та безпеку держави, не можуть ухвалюватися без її згоди.

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