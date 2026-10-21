logo_ukra

BTC/USD

82714

ETH/USD

2438.97

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Після переговорів із Віткоффом Зеленський відповів на ідею переговорів США, Китаю та Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Після переговорів із Віткоффом Зеленський відповів на ідею переговорів США, Китаю та Росії

Український президент наголосив, що будь-які домовленості про майбутнє країни мають прийматися за участю Києва

21 жовтня 2026, 07:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має брати участь у будь-яких переговорах, які стосуються майбутнього країни. За його словами, обговорення українських питань без представників України є неприйнятним. Про це він повідомив 20 жовтня під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Після переговорів із Віткоффом Зеленський відповів на ідею переговорів США, Китаю та Росії

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський нагадав про принцип, який Україна послідовно обстоює у міжнародних контактах: "Нічого про Україну без України".

За його словами, цей підхід має залишатися основним під час обговорення можливих шляхів завершення війни та майбутніх гарантій безпеки.

Український лідер також прокоментував можливість проведення тристоронньої зустрічі між США, Китаєм та Росією. Він зазначив, що не знає, які саме питання сторони могли б обговорювати у такому форматі, та наголосив, що рішення про подібні контакти залишається за самими державами.

"Я не знаю, що там за тристороння зустріч має бути між Америкою, Китаєм та Росією – це їм вирішувати. Але, звісно, якщо йдеться про Україну, про наше майбутнє, то це буде прийнятно лише тоді, коли ми будемо за столом переговорів. Це абсолютно зрозуміло", – заявив Зеленський.

Президент України окремо вказав на різницю між переговорами з питань відносин Вашингтона, Пекіна та Москви та обговоренням українського майбутнього. У першому випадку країни можуть самостійно визначати формат контактів. Однак, якщо предметом розмови стає доля України, участь Києва за позицією Зеленського є обов'язковою умовою.

Заява прозвучала на тлі дипломатичних обговорень, що тривають, можливого завершення російсько-української війни. Київ наполягає на тому, що будь-які рішення, здатні вплинути на суверенітет, територіальну цілісність та безпеку держави, не можуть ухвалюватися без її згоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" — готуються переговори Трампа, Сі та Путіна за спиною України: що каже Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини