Переговори України, США та Росії можуть розпочатися до листопада: Зеленський розкрив деталі

Україна отримала від Сполучених Штатів інформацію про те, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі за участю представників Києва, Вашингтона та Москви технічно. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що українська сторона готова розпочати переговори якнайшвидше.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, американська сторона виступає за якнайшвидшу організацію зустрічі, і Київ підтримує цю ініціативу. При цьому остаточні дата та час переговорів поки що не визначені. Як зазначив Зеленський, зустріч має відбутися не пізніше за початок листопада.

Головне завдання технічних консультацій – наблизити завершення війни та підготувати умови для можливої зустрічі лідерів України, США та Росії. Українська сторона має намір обговорювати широке коло питань, включаючи припинення вогню, енергетичне перемир'я, гуманітарні ініціативи та повернення військовополонених.

"Ми підтримуватимемо пропозиції як про припинення вогню, так і про завершення війни, про перемир'я в енергетичній сфері, про будь-які гуманітарні ініціативи, про повернення полонених", — заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що подальший прогрес потребує політичного діалогу на найвищому рівні. На його думку, необхідно організувати зустріч керівників трьох держав, щоб перейти від технічних консультацій до обговорення ключових умов врегулювання.

Окремо український лідер наполягає на участі Європи у майбутньому переговорному процесі. Він пояснив це тим, що можливі домовленості стосуватимуться не лише припинення бойових дій, а й гарантії безпеки України, відновлення країни та подальшої підтримки з боку європейських партнерів.

Поки що йдеться про підготовку переговорів, а не про досягнуту угоду. Невідомо, які конкретні умови готова обговорювати російська сторона і чи вдасться учасникам погодити порядок денний.

Проте можливі тристоронні консультації можуть стати наступним етапом дипломатичних зусиль щодо пошуку виходу з війни. Київ заявляє про готовність обговорювати різні ініціативи, але наголошує на важливості участі України та Європи у прийнятті рішень про майбутнє країни.

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