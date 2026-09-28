logo_ukra

BTC/USD

83561

ETH/USD

2689.75

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Нардепи приголомшені заявою Зеленського: вимагають перевіряти кожне слово президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи приголомшені заявою Зеленського: вимагають перевіряти кожне слово президента

Народний депутат Гончаренко розкритикував Зеленського за розголошення чутливої інформації

28 вересня 2026, 14:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Минулого тижня розгорівся міжнародний скандал щодо передачі Південній Кореї полонених військових КНДР. Невдоволення викликало те, що президент України Володимир Зеленський публічно розповів про це.

Нардепи приголомшені заявою Зеленського: вимагають перевіряти кожне слово президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, про скандал. Він нагадав, що під час виступу в ООН Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї північнокорейських військовополонених. У Сеулі після цього, зазначив він, звинуватили Україну в порушенні домовленостей про нерозголошення інформації і вимагають вибачень.

“Ну хіба треба пояснювати, що ця інформація — надзвичайно чутлива і делікатна тема? Такі речі не можна просто брати й озвучувати зі сцени. І тут ми знову впираємося в одну й ту саму проблему — відсутність системи”, — наголосив політик. 

Парламентар зауважив, що кожен виступ, кожна промова, кожен публічний пост президента мають проходити відповідну перевірку. МЗС, Міноборони чи інше профільне відомство має чітко розуміти, що саме і в якому контексті можна говорити публічно. Особливо, наголосив він, коли йдеться про міжнародні відносини чи військову інформацію.

“Не можна розповідати все, що хочеться або що в цей момент спало на думку. Так держава не працює. Я взагалі постійно ставлю собі питання: як ми досі не розвалилися, дивлячись на те, як усім цим керують? Тому що інституції, які будувалися в державі роками і закладені давно, досі продовжують працювати і якось ще тримають це все. Але з кожним днем це все ще більше руйнується”, — зазначив політик. 

Нардеп наголосив, що сьогодні виник черговий дипломатичний скандал із Південною Кореєю. Але скільки можливостей, поцікавився він, Україна вже втратила через те, що комусь захотілось щось сказати. 

“Скільки допомоги, підтримки від цієї країни ми втратили? Це точно було того варте?”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке виправдання Зеленського шокувало.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02PRt2Cj7887B3KRyWqwS78cKPwaeUgdBesWunQnd9bjerJRHJ8ubNTkkpDWtFTb8dl
Теги:

Новини

Всі новини