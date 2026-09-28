Нардепи приголомшені заявою Зеленського: вимагають перевіряти кожне слово президента

Минулого тижня розгорівся міжнародний скандал щодо передачі Південній Кореї полонених військових КНДР. Невдоволення викликало те, що президент України Володимир Зеленський публічно розповів про це.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, про скандал. Він нагадав, що під час виступу в ООН Зеленський заявив, що Україна передала Південній Кореї північнокорейських військовополонених. У Сеулі після цього, зазначив він, звинуватили Україну в порушенні домовленостей про нерозголошення інформації і вимагають вибачень.

“Ну хіба треба пояснювати, що ця інформація — надзвичайно чутлива і делікатна тема? Такі речі не можна просто брати й озвучувати зі сцени. І тут ми знову впираємося в одну й ту саму проблему — відсутність системи”, — наголосив політик.

Парламентар зауважив, що кожен виступ, кожна промова, кожен публічний пост президента мають проходити відповідну перевірку. МЗС, Міноборони чи інше профільне відомство має чітко розуміти, що саме і в якому контексті можна говорити публічно. Особливо, наголосив він, коли йдеться про міжнародні відносини чи військову інформацію.

“Не можна розповідати все, що хочеться або що в цей момент спало на думку. Так держава не працює. Я взагалі постійно ставлю собі питання: як ми досі не розвалилися, дивлячись на те, як усім цим керують? Тому що інституції, які будувалися в державі роками і закладені давно, досі продовжують працювати і якось ще тримають це все. Але з кожним днем це все ще більше руйнується”, — зазначив політик.

Нардеп наголосив, що сьогодні виник черговий дипломатичний скандал із Південною Кореєю. Але скільки можливостей, поцікавився він, Україна вже втратила через те, що комусь захотілось щось сказати.

“Скільки допомоги, підтримки від цієї країни ми втратили? Це точно було того варте?”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке виправдання Зеленського шокувало.



