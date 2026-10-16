На дизелі все не закінчиться: Зеленський попередив про нові енергетичні домовленості США з РФ

Президент України Володимир Зеленський попередив про можливе розширення енергетичної співпраці між США та Росією. На його думку, після домовленостей щодо закупівлі російського дизельного палива наступною темою може стати газ. Про це український лідер заявив, коментуючи перспективи відносин Вашингтона та Москви.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський порушив питання про те, кому дістануться доходи від подібних угод і на які цілі Росія зможе спрямувати отримані кошти. Він висловив сумнів, що додаткові гроші буде використано для відновлення України чи її підтримки.

"Можливо, наступною буде угода щодо газу. Хто отримає гроші, хто їх витратить і на що? Чи не на відновлення України. Я гадаю, що не на підтримку нас. Я думаю, що все піде навпаки", — заявив президент.

За словами Зеленського, збільшення російських енергетичних доходів може надати Кремлю додаткові ресурси для продовження війни проти України. Саме тому Київ, наголосив він, не може підтримувати рішення, що призведуть до нарощування фінансування російської сторони.

"І саме тому ми не можемо підтримувати збільшення фінансування для Росії", — додав глава держави.

Заява українського президента відображає побоювання Києва щодо можливого пом'якшення економічного тиску на Москву. Енергетичні угоди мають особливе значення, оскільки експорт нафти та газу залишається одним із джерел доходів російського бюджету.

При цьому слова Зеленського про можливу газову угоду слід розглядати як прогноз. У наведеній заяві не повідомляється про укладання нової угоди між США та Росією або про узгоджені параметри потенційної угоди.

Для України принципове значення має те, чи не призведуть зміни до енергетичної політики Вашингтона до зростання фінансових можливостей Росії. Якщо співробітництво розшириться, питання щодо його наслідків для санкційного тиску та безпеки України може стати новим джерелом розбіжностей між Києвом та американськими партнерами.

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