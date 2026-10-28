Кадрові пошуки Зеленського: Паліса, Гройсман і Кубраков відмовилися від пропозицій Президента

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці складних кадрових перестановок у дипломатичному корпусі та столичному керівництві. Під час спілкування з представниками ЗМІ глава держави назвав політиків та військових, чиї кандидатури офіційно розглядалися на посаду очільника українського посольства у Сполучених Штатах Америки.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Серед основних претендентів на дипломатичну місію у Вашингтоні фігурували колишня прем’єрка Юлія Свириденко, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також відомий військовий командир, заступник голови ОП Павло Паліса. Президент дав високу оцінку професійним якостям останнього.
Попри серйозність пропозиції, військовослужбовець вирішив залишитися у лавах Сил оборони. За словами глави держави, Паліса категорично відмовився змінювати поле бою на дипломатичний кабінет і наполегливо попросив повернути його на фронт до своєї бригади. Через це консультації щодо призначення нового дипломатичного представника у Штатах триватимуть і надалі, а перед затвердженням фінального рішення президент очікує на вичерпні досьє щодо нових кандидатів від СБУ та НАБУ.
Паралельно з дипломатичним треком влада намагається розв'язати кризу керівництва у столиці напередодні холодів. Володимир Зеленський розповів, що пропонував очолити Київську міську військову адміністрацію (КМВА) колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, ексвіцепрем'єру Олександру Кубракову та колишньому керівнику Агентства відновлення Сергію Сухомлину. Проте всі троє політиків відповіли відмовою.
На тлі цих відмов та з метою оперативного захисту столичної інфраструктури президент звернувся до очільника уряду.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді б’ють на сполох через складні дипломатичні відносини з Південною Кореєю та США.