Кадрові пошуки Зеленського: Паліса, Гройсман і Кубраков відмовилися від пропозицій Президента

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці складних кадрових перестановок у дипломатичному корпусі та столичному керівництві. Під час спілкування з представниками ЗМІ глава держави назвав політиків та військових, чиї кандидатури офіційно розглядалися на посаду очільника українського посольства у Сполучених Штатах Америки.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Серед основних претендентів на дипломатичну місію у Вашингтоні фігурували колишня прем’єрка Юлія Свириденко, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також відомий військовий командир, заступник голови ОП Павло Паліса. Президент дав високу оцінку професійним якостям останнього.

"Паліса міг би стати хорошим кандидатом на посаду посла України в США, — зауважив Володимир Зеленський, пояснюючи журналістам логіку вибору цієї кандидатури, — завдяки американській освіті, знанню мови та досвіду в військових питаннях. Крім того, його знає Дональд Трамп".

Попри серйозність пропозиції, військовослужбовець вирішив залишитися у лавах Сил оборони. За словами глави держави, Паліса категорично відмовився змінювати поле бою на дипломатичний кабінет і наполегливо попросив повернути його на фронт до своєї бригади. Через це консультації щодо призначення нового дипломатичного представника у Штатах триватимуть і надалі, а перед затвердженням фінального рішення президент очікує на вичерпні досьє щодо нових кандидатів від СБУ та НАБУ.

Паралельно з дипломатичним треком влада намагається розв'язати кризу керівництва у столиці напередодні холодів. Володимир Зеленський розповів, що пропонував очолити Київську міську військову адміністрацію (КМВА) колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, ексвіцепрем'єру Олександру Кубракову та колишньому керівнику Агентства відновлення Сергію Сухомлину. Проте всі троє політиків відповіли відмовою.

На тлі цих відмов та з метою оперативного захисту столичної інфраструктури президент звернувся до очільника уряду.

"Я просив премʼєра Корецького, — підкреслив Зеленський, окреслюючи плани антикризового менеджменту, — зібрати спеціальний кабінет, куди б могли увійти менеджери з бізнесу, щоб підготувати Київ до зими".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді б’ють на сполох через складні дипломатичні відносини з Південною Кореєю та США.