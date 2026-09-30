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Готові запитання вже не пройдуть: експерт різко звернувся до Зеленського через гучну вимогу українців

Політтехнолог звернув увагу на можливу реакцію влади на вимогу провести відкриту зустріч Зеленського з незалежними медіа

30 вересня 2026, 14:30
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Клименко Елена








Петиція із закликом провести пресконференцію президента Володимира Зеленського для незалежних засобів масової інформації вже набрала близько 25 тисяч підписів. Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що тепер цікавою буде реакція української влади на цю ініціативу.

Готові запитання вже не пройдуть: експерт різко звернувся до Зеленського через гучну вимогу українців

Фото: портал "Коментарі"

За словами експерта, потенційна пресконференція може стати майданчиком для запитань, які не завжди звучать під час офіційних заходів глави держави. Водночас Голобуцький припустив, що питання доступу журналістів до інформації та можливих ексклюзивних матеріалів можуть впливати на характер взаємодії окремих медіа з владою.

"Зеленський не любить відповідати на гострі запитання, а їх накопичувалося. Західні журналісти, вони все ж таки повинні розуміти, їх цікавлять трохи інші теми", — заявив Голобуцький. 

Політтехнолог також звернув увагу на роль міжнародних медіа, які працюють в Україні. На його думку, західні журналісти можуть порушувати питання, пов’язані не лише з війною, а й із внутрішньою політикою, роботою влади та проблемами державного управління.

Голобуцький вважає, що для України в умовах війни важливо зберігати довіру міжнародної аудиторії. Саме тому, за його оцінкою, публічна дискусія щодо роботи влади та гострі запитання журналістів можуть мати значення і для зовнішнього сприйняття України.

"Нормальні західні журналісти розуміють, що Україна так у біді, що показувати ницість і корумпованість нашої влади — це точно не додавати балів у підтримку України", — сказав Голобуцький. 

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч Трампа і Сі остаточно поховала надії на мир в Україні: розкрито цинічний план Пекіну. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FYvX6Ro7m-k
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