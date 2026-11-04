Енергетична криза в Україні: кому Зеленський виставив жорстку вимогу

Ситуація з енергопостачанням в Україні залишається напруженою через російські атаки на інфраструктуру. На тлі відновлювальних робіт, що продовжуються, президент Володимир Зеленський зажадав перевірити підприємства, які відстають від графіків ремонту та відновлення.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, державні органи, обласна та місцева влада мають діяти максимально оперативно. Це стосується не лише державних, а й приватних компаній, які забезпечують населення електрикою, теплом та водою.

Зеленський доручив уряду та правоохоронним органам до кінця дня підготувати перелік заходів, які дозволять налагодити повноцінну взаємодію з підприємствами, які не справляються із відновлювальними роботами. Президент пояснив, що повторні удари та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють ремонт та збільшують його терміни.

При цьому, як зазначив глава держави, необхідні резерви обладнання вже сформовано. Це має дозволити розпочинати відновлення після кожного нового обстрілу без зайвих затримок.

Особливо важкою президент назвав ситуацію в Києві, де мешканці та підприємства годинами залишаються без електрики та води. Серйозні проблеми також спостерігаються у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Вінницькій областях, а також на Донеччині.

На півдні країни зберігаються черги та екстрені відключення електроенергії. Влада, за словами Зеленського, має забезпечити максимально злагоджену роботу всіх відповідальних структур, щоб прискорити відновлення критичної інфраструктури.

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