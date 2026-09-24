«Для цього вже запізно»: Олексій Гончаренко жорстко розкритикував одкровення Президента про життя після каденції

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми роздумами щодо майбутнього після завершення бойових дій та закінчення президентського терміну. Під час спілкування з журналістами у подкасті видання WSJ, відповідаючи на запитання про методи боротьби зі стресом, глава держави зізнався, що не має впевненості у своїй здатності долати психологічний тиск.

Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський

"Ми намагаємося виконувати свої обов'язки таким чином, — зазначив Володимир Зеленський, — щоб навіть не просто заслужити повагу громадян. Головне, щоб після завершення війни та цієї каденції ти мав змогу залишитися жити на Батьківщині".

Президент також відверто визнав, що в умовах воєнного стану уникнути промахів неможливо.

"Зважаючи на всі мої помилки, яких під час війни робиться надзвичайно багато, — підкреслив Зеленський, — хочеться просто вільно пересуватися вулицями, не стикаючись із бажанням людей вбити тебе чи з їхньою ненавистю".

На ці міркування гаранта гостро відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. У своєму дописі політик висловив переконання, що для досягнення такої мети чинній владі потрібно було діяти зовсім інакше, причому починати зміни варто було набагато раніше.

За словами нардепа, аби не викликати обурення у суспільства, неприпустимо ставитися до власних громадян як до "худоби", заплющуючи очі на випадки насильства, принижень та викрадень, які ігноруються роками. Крім того, Гончаренко наголосив на важливості викорінення корупції у найближчому оточенні лідера країни. Він зауважив, що соратники не повинні привласнювати мільйони державних коштів і після цього безперешкодно виїжджати на закордонні курорти.

"Ну і, напевно, просто необхідно припинити брехати людям", — резюмував депутат, додавши, що час для виправлення ситуації та повернення довіри, на його думку, вже практично втрачено.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міжнародна коаліція у складі 51 країни-члена Організації Об'єднаних Націй виступила з потужною консолідованою заявою на захист суверенітету та безпеки України. Текст заяви, розповсюджений Міністерством закордонних справ України, містить безапеляційні вимоги до Москви щодо зупинки бойових дій, повернення викрадених громадян та гарантування світової продовольчої стабільності.



