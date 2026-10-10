Цими днями треба бути особливо обережними: про що попередив Зеленський

Україна зберігає підвищену готовність до нових російських ракетних ударів та домагається від міжнародних партнерів додаткових систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбулася під час балістичної атаки на Київ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський подякував французькому лідеру за підтримку та підкреслив, що потреба України в нових пакетах ППО залишається очевидною. За його словами, українська сторона взаємодіє з партнерами, щоб домогтися необхідних рішень на тлі загрози, що зберігається.

"Днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів", — зазначив президент.

При цьому він закликав союзників не відкладати заходів щодо зміцнення української протиповітряної оборони.

Окрему увагу під час переговорів лідери надали необхідності посилити тиск на Росію. Зеленський підкреслив, що відповідь на російську агресію має включати спільні та рішучі дії міжнародних партнерів.

Ще однією темою розмови стало послаблення обмежень санкцій щодо російських нафтопродуктів. Український президент зазначив, що Москва не повинна отримувати додаткових можливостей для затягування війни за рахунок доходів від експорту енергоресурсів.

За його словами, важливо досягти ситуації, за якої Росія відчуватиме наслідки продовження бойових дій, а не розраховуватиме на відновлення економічних можливостей.

Зеленський повідомив, що сторони продовжують координувати свої дії та готують подальші зустрічі. На тлі загрози нових атак ключовим питанням для Києва залишається своєчасне одержання коштів ППО, здатних захистити міста та критичну інфраструктуру.

Україна розраховує, що партнери перейдуть від заяв щодо підтримки до конкретних рішень, необхідних для зміцнення оборони країни.

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