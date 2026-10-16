Це не розвіддані: Зеленський назвав головний фактор, за яким Київ сильно залежить від США

Україна отримує розвідувальну інформацію від десятків країн, проте дані про пуски балістичних ракет надають їй Сполучені Штати. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, за час повномасштабної війни Україна збудувала широку систему міжнародного обміну розвідданими. У співпраці беруть участь багато партнерів, які допомагають Києву отримувати відомості, необхідні для оцінки ситуації та захисту країни.

"Розвідувальними даними з нами діляться багато країн – йдеться про десятки країн. Ми налагодили таку роботу за час війни", — наголосив Зеленський.

Він назвав цю допомогу суттєвою, окремо виділивши інформацію про балістичні ракети. За словами президента, відомості безпосередньо про запуск таких ракет Україна отримує від США.

"Щодо балістики, саме дані про виходи балістики, цю інформацію ми отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Як бачите, є багато викликів, пов'язаних саме із балістикою", — заявив український лідер.

Ці дані мають особливе значення для своєчасного виявлення ракетної загрози та організації реагування на неї. Можливості запобігання залежать від швидкості надходження інформації, якості спостереження та здатності українських служб оперативно використовувати отримані відомості.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує шукати способи стати максимально незалежною у питаннях безпеки та розвідки. При цьому він нагадав, що Київ неодноразово висловлював подяку американським партнерам за інформацію, що надається.

Заява президента прозвучала на тлі дискусій щодо ролі США у підтримці України. Воно показує, що співпраця з Вашингтоном залишається важливою навіть за наявності інших міжнародних джерел розвідданих.

Разом з тим, Зеленський не уточнив, які саме технічні можливості могли б замінити американську інформацію про балістичні пуски і в які терміни Україна зможе знизити залежність від неї. Тому питання самостійного попередження ракетних атак залишається одним із суттєвих викликів для української оборони.

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