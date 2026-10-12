«Це голод»: Зеленський попередив про масштабну агрокризу через блокаду Росією Чорного моря

Україна не фіксує жодних реальних намірів чи практичних дій із боку Російської Федерації, які свідчили б про її бажання припинити бойові дії або знизити рівень напруги. Навпаки, крім щоденного військового та енергетичного тиску, Кремль свідомо створює передумови для масштабної світової катастрофи в іншій критичній сфері — продовольчій безпеці. Про це під час свого виступу та панельних дискусій на Варшавському безпековому форумі заявив Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що міжнародна спільнота наразі надто сильно сфокусована на паливних питаннях, ігноруючи не менш небезпечні глобальні виклики.

"Ми не бачимо зараз сигналів від Росії, що вони хочуть закінчення війни, — констатував український лідер, звертаючи увагу світових лідерів на відсутність базових кроків до врегулювання конфлікту. — Ми не бачимо елементарних кроків щодо деескалації. Всі говорять про дизель і забувають про зерно".

За прогнозами Зеленського, якщо ситуація в акваторії Чорного моря не зміниться найближчим часом, світ опиниться на порозі жорсткого дефіциту харчів. Наслідки повної блокади судноплавства з боку російського флоту стануть очевидними вже за місяць або два, коли міжнародна спільнота почне активно обговорювати глобальну агрокризу. Президент нагадав, що Україна традиційно залишається гарантом стабільності для багатьох регіонів, оскільки експортує мільйони тонн агропродукції саме на ці ринки, які зараз штучно відрізані ворогом. Відтак, нестачу продуктів харчування гостро відчують країни Африканського континенту, окремі азійські держави та Близький Схід.

Очільник країни також зауважив, що географічне положення деяких ключових партнерів заважає їм повноцінно оцінити масштаби продовольчої загрози, через що акценти в перемовинах зміщуються.

"Сполучені Штати цього не відчувають, тому і питання йде тільки про енергетику, — пояснив Зеленський специфіку сприйняття викликів у Вашингтоні, закликавши до ширшого погляду на наслідки російської агресії. — Це ще один виклик. Це голод. І він може бути у багатьох країнах".

Резюмуючи свій виступ на безпековому майданчику в Польщі, Президент України закликав лідерів діяти на випередження, прораховуючи ризики для всього людства. На його думку, світові держави мусять думати про все і про всіх, оскільки всі ми живемо на одній планеті, а міжнародні інституції мають достатньо важелів, щоб зупинити багато різних криз ще перед їх початком та вчасно запобігти масштабним викликам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лавров та Пєсков цинічно заблокували ідею 60-денного припинення вогню.