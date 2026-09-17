Зеленський і Трамп можуть домовитися про перемир’я: Сибіга заінтригував заявою про переговори

Одним із головних результатів майбутньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку може стати домовленість про енергетичне та морське перемир’я. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером, повідомляє Укрінформ.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами Сибіги, Україна вітає зусилля США, спрямовані на досягнення таких домовленостей. Київ вважає, що за активної участі Вашингтона домовитися про припинення окремих видів ударів цілком реально.

Йдеться одразу про два напрямки – енергетику та Чорне море. Саме ці питання Зеленський раніше називав серед ключових тем, які планує обговорити з Трампом під час зустрічі в Нью-Йорку.

Українська сторона уже заявляла про готовність до енергетичного перемир’я. Водночас Київ наполягає, що воно має бути конкретним і передбачати припинення атак на відповідні об’єкти, а не лише політичні заяви. Зеленський також зазначав, що сторони можуть визначити перелік об’єктів, які не повинні ставати цілями.

Сибіга підкреслив, що Україна зацікавлена у завершенні війни та має власне бачення того, як до цього рухатися. Водночас міністр закликав партнерів не мати ілюзій щодо намірів Росії.

"Росія розуміє тільки тиск", — заявив глава українського МЗС.

Таким чином, Київ розглядає майбутній контакт Зеленського і Трампа не лише як політичну зустріч, а й як можливість просунутися до обмеженого припинення вогню. Чи вдасться перетворити ці пропозиції на конкретні домовленості, залежатиме насамперед від позиції Москви та готовності США забезпечити їх виконання.

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