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В Офісі президента фатально прорахувалася: за яку помилку заплатить вся Україна

Народний депутат Разумков розповів, чому результати виборів в США не змінять миттєво ситуацію

23 жовтня 2026, 18:43
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Кречмаровская Наталия

Відносини Вашингтона та Києва певний час були досить напруженими — лідери країн висловлювали гострі заяви. Дональд Трамп зазначав, що Україні потрібно обрати нового президента, а замість Зеленського представляти країну на переговорах має хтось інший. Володимир Зеленський відповідав також різко. Експерти зазначають, що така риторика Трампа продиктована виборами 3 листопада, і потім все зміниться. Однак в Раді попереджають, що може стати ще гірше. 

В Офісі президента фатально прорахувалася: за яку помилку заплатить вся Україна

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що в Офісі президента чомусь думають, що Трамп перестане бути президентом зараз у листопаді. Це, за його словами, велика помилка. Політик зазначив, що зміни можливі і скоріше за все будуть у розстановці балансів та сил у конгресі, у Сенаті Сполучених Штатів Америки. І, зазначив, більшість можуть отримати демократи.

“Але в розумінні Трампа, знову ж таки, він вдруге втрачає владу або втратить теоретично владу завдяки Зеленському. Це було у 2020 році, зараз це буде у 2026 році. Я думаю, що це відображатиметься не тільки на Зеленському, це відображатиметься на нас з вами”, — пояснив політик. 

За словами народного депутата, нова структура, нова конфігурація в парламенті запрацює у Штатах із січня 2027 року. А до цього часу, наголосив він, залишатиметься нинішня модель. Крім того, наголосив, навіть після змін президент Трамп залишатиметься президентом Трампом, якщо не буде імпічменту чи ще чогось.

“Тому взагалі відсутність стратегії і недалекоглядність, яка межує з короткозорістю і повною сліпотою може призвести до дуже серйозних негативних наслідків”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що США можуть спробувати замінити Зеленського.




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Джерело: https://www.youtube.com/live/1vYguRPXA0I
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