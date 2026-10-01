“Україна опиниться на столі": ШІ назвав головну загрозу зустрічі Сі, Трампа та Путіна

У листопаді 2026 року на полях саміту АТЕС у китайському місті Шеньчжень може відбутися зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Наразі невідомо, що таку зустріч уже заплановано, однак і Дональд Трамп і Володимир Путін саміт відвідають. Які ризики для України може створити така зустріч, відповіли три моделі штучного інтелекту.

Трамп, Путін, Сі. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT: головна небезпека полягає в тому, що Україну можуть спробувати перетворити на об’єкт домовленостей великих держав. Найризикованішим сценарієм модель ШІ називає домовленості про припинення вогню або територіальні питання без реальних гарантій безпеки. Окремо йдеться про можливий тиск на Київ із вимогою погодитися на умови, вигідні Москві. Водночас ChatGPT бачить і потенційний позитивний момент: Китай може використати свій вплив на Путіна. Раніше Зеленський говорив Трампу, що Сі має вплив на російського лідера, і закликав залучити Пекін до переговорів.

Чат-бот Gemini: найбільший ризик бот пов’язує зі сценарієм “Ялта-2” — коли великі держави домовляються про сфери впливу без участі України. За такої ситуації Вашингтон і Пекін можуть шукати глобальні компроміси, а війна в Україні ризикує стати частиною ширшого торгу. Для Росії зустріч була б можливістю вийти з міжнародної ізоляції та домагатися легітимізації своїх вимог. Ще один ризик Gemini бачить у можливій втомі союзників, які можуть захотіти завершити війну за будь-яку ціну.

Чат-бот Copilot: також попереджає про кулуарні домовленості. На його думку, Китай може підтримати ідею замороження війни, що фактично закріпить окупацію. Трамп, який говорить про необхідність швидко зупинити війну, може тиснути на Україну щодо невигідних умов. Путін же може використати зустріч для легітимізації своїх вимог і демонстрації статусу рівного серед світових лідерів.

У підсумку усі три чат-боти сходяться в одному: головний ризик для України — можливі рішення щодо війни без повноцінної участі Києва. Водночас ChatGPT окремо наголошує на можливості використати вплив Китаю на Кремль, тоді як Gemini акцентує на ризику глобального торгу, а Copilot — на загрозі фактичного замороження війни та закріплення окупації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за версією журналіста Гордона, Зеленський може зробити з Путіним на зустрічі.



