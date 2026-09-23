«Україна хоче миру»: Сибіга і країни ООН закликали Путіна до припинення вогню

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Недилько Ксения
Міжнародна коаліція у складі 51 країни-члена Організації Об'єднаних Націй виступила з потужною консолідованою заявою на захист суверенітету та безпеки України. Текст заяви, розповсюджений Міністерством закордонних справ України, містить безапеляційні вимоги до Москви щодо зупинки бойових дій, повернення викрадених громадян та гарантування світової продовольчої стабільності.
Заява країн ООН
Уряди понад пів сотні держав підтвердили свою непохитну солідарність із Києвом у боротьбі з окупаційними військами.
Міжнародні партнери окремо наголосили на готовності українського керівництва до негайних кроків задля деескалації.
Окрім суто воєнних аспектів, підписанти порушили гостру гуманітарну проблему примусової депортації цивільних осіб, яка є важким воєнним злочином Кремля.
Світова спільнота вимагає від РФ "забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних", акцентуючи на тому, що йдеться насамперед про "зокрема дітей".
Ще одним ключовим пунктом спільного маніфесту став захист світових логістичних маршрутів від російських зазіхань. Партнери засудили спроби Кремля влаштувати глобальний голод.
На завершення звернення підписанти резюмували головну відмінність у прагненнях обох сторін конфлікту, вказавши єдиний шлях до відновлення міжнародного права.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін виступив із заявами після виборів.