«Україна хоче миру»: Сибіга і країни ООН закликали Путіна до припинення вогню

Міжнародна коаліція у складі 51 країни-члена Організації Об'єднаних Націй виступила з потужною консолідованою заявою на захист суверенітету та безпеки України. Текст заяви, розповсюджений Міністерством закордонних справ України, містить безапеляційні вимоги до Москви щодо зупинки бойових дій, повернення викрадених громадян та гарантування світової продовольчої стабільності.

Заява країн ООН

Уряди понад пів сотні держав підтвердили свою непохитну солідарність із Києвом у боротьбі з окупаційними військами.

"Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії", — рішуче задекларували дипломати країн ООН. Вони звернули особливу увагу світової спільноти на те, що українська сторона вже виявила максимальну конструктивність для досягнення миру на практиці.

Міжнародні партнери окремо наголосили на готовності українського керівництва до негайних кроків задля деескалації.

"Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню", — констатується у спільній заяві, де також міститься прямий заклик до агресора дзеркально відповісти на цей крок: "Закликаємо Росію нарешті зробити те саме".

Окрім суто воєнних аспектів, підписанти порушили гостру гуманітарну проблему примусової депортації цивільних осіб, яка є важким воєнним злочином Кремля.

Світова спільнота вимагає від РФ "забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних", акцентуючи на тому, що йдеться насамперед про "зокрема дітей".

Ще одним ключовим пунктом спільного маніфесту став захист світових логістичних маршрутів від російських зазіхань. Партнери засудили спроби Кремля влаштувати глобальний голод.

"Росія намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку", — зазначають уряди 51 країни, підкреслюючи свою солідарність із зусиллями Києва у Чорноморському регіоні: "Підтримуємо зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі".

На завершення звернення підписанти резюмували головну відмінність у прагненнях обох сторін конфлікту, вказавши єдиний шлях до відновлення міжнародного права.

"Україна хоче миру", — констатували світові лідери, окресливши чіткий алгоритм дій для загарбників. За їхніми словами, "Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін виступив із заявами після виборів.