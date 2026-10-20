Дипломатичний конфлікт з Південною Кореєю може загостритися. Через суперечку щодо передачі двох північнокорейських військовополонених. У Сеулі наголошують на домовленостях не розголошувати інформацію, а українська сторона цього не дотрималася. Сеул уже відкликав посла з Києва, а 20 жовтня оголосив про виведення частини працівників посольства. Штучний інтелект спрогнозував, до чого може призвести цей конфлікт.

Дипломатія Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна небезпека полягає не в самому дипломатичному скандалі, а в його можливому впливі на подальшу співпрацю двох країн. Південна Корея має технологічні та фінансові можливості, які могли б допомогти Україні у відновленні та зміцненні оборони.

Через конфлікт відносини Києва й Сеула можуть ускладнитися, а готовність південнокорейської сторони розширювати підтримку — зменшитися. Ситуація також вигідна Росії, яка поглиблює військову співпрацю з КНДР.

Водночас чат-бот наголошує: говорити про неминуче припинення допомоги зарано. Україні потрібна прагматична дипломатія, яка дозволить владнати суперечку без шкоди для стратегічних інтересів обох держав.

Чат-бот Gemini називає загострення відносин із Сеулом серйозним геополітичним ризиком. Серед можливих наслідків — ускладнення доступу до артилерійських боєприпасів і систем протиповітряної та протиракетної оборони. Навіть якщо постачання відбувалося через обмінні схеми зі США, дипломатичний конфлікт може поставити під загрозу ці механізми.

Ще одна проблема — співпраця в обміні розвідувальними даними про північнокорейських військових і зброю, які Росія використовує у війні проти України.

Крім того, Сеул є потенційним партнером у відбудові інфраструктури, енергетики та розвитку машинобудування. Погіршення відносин може ускладнити залучення південнокорейських технологій та інвестицій. Тому Gemini вважає відновлення довіри одним із пріоритетів української дипломатії.

Чат-бот DeepSeek акцентує увагу на втраті довіри між Києвом і Сеулом. Публічне розкриття інформації про передачу двох північнокорейських полонених могло поставити під загрозу домовленості та створити проблеми для самих військовополонених і їхніх родин.

Найгірший сценарій для України — втрата Південної Кореї як потенційного постачальника зброї та фінансової допомоги. DeepSeek також стверджує, що Сеул прагне поліпшити відносини з Москвою, а нинішній конфлікт може стати приводом для дистанціювання від Києва.

Чат-бот вважає, що дипломатичний компроміс і взаємні поступки могли б зупинити подальше загострення. Натомість затягування суперечки, на його думку, послаблює позиції України та дає Росії додаткові аргументи.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головна загроза для України — зменшення довіри із Сеулом і можливе звуження співпраці. Вони також наголошують на ризиках для оборонної підтримки, відбудови та протидії військовому партнерству Росії з КНДР.

Відмінності — в акцентах: ChatGPT закликає не перебільшувати ризик припинення допомоги, Gemini детальніше описує загрози для боєприпасів, ППО та розвідки, а DeepSeek наголошує на можливому зближенні Сеула з Москвою. Усі три відповіді фактично зводяться до одного: Україні важливо якнайшвидше врегулювати конфлікт, щоб дипломатична суперечка не переросла у стратегічну втрату.

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