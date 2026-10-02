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У Раді не приховують очевидного: розкрили глобальну помилку влади у 2022 році

Народний депутат Дмитро Разумков прокоментував шанси України на вступ до НАТО

2 жовтня 2026, 22:36
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Кречмаровская Наталия

У 2022 році президент України Володимир Зеленський, спікер парламенту Руслан Стефанчук та тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали лист до НАТО про заявку на вступ до Альянсу за спрощеною процедурою. Через 4 роки про членство в НАТО згадують не так часто, особливо після категоричної відмови лідера США Дональда Трампа.

У Раді не приховують очевидного: розкрили глобальну помилку влади у 2022 році

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що Альянс про цей лист “дізнався із телевізора”. 

“Якщо ми думаємо, що такими піар-ходами можна якимось чином посилити та прискорити вступ України до НАТО, то це глобальна помилка. На сьогодні перспектива входження країни до Альянсу, якщо не дорівнюють нулю, то до нього прагнуть, на жаль. Ми це з вами бачимо та розуміємо”, — зауважив Разумков.

Політик зазначив, що про це говорять всі міжнародні партнери — вони навіть не намагаються завуалювати це дипломатичною мовою. Просто, наголосив нардеп, говорять прямо — “Ні, цього не буде”.  А дехто говорить: “Не буде ніколи”. 

Народний депутат зауважив, що на цьому крапка, і, на його думку, очікувань щодо НАТО на сьогодні уже немає. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія може до кінця зими намагатися максимально зруйнувати українську інфраструктуру. Військовий експерт Іван Ступак пов’язує це з помстою за удари по російських об’єктах та прагненням країни-агресорки тиснути на Україну через цивільне населення.

Ступак зазначив, що російська армія не має очікуваної переваги на фронті, тому одним із напрямків тиску залишається тил. Особливо вразливим періодом він назвав зиму та вказав, які ризики найбільші.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tExFcUSPYH8&t=75s
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