У МЗС зробили заяву про "вибори" на окупованих територіях: до чого закликає Київ

Росія 18-20 вересня має намір провести вибори до Державної думи РФ, зокрема організувавши голосування на тимчасово окупованих територіях України. Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ не визнає ці дії та вважає їх незаконними.

МЗС України. Фото: з відкритих джерел

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що проведення російського голосування на захоплених територіях не може створювати жодних правових підстав для поширення російської юрисдикції на українську територію.

У МЗС нагадали, що Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються частиною України відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

Українські дипломати також вказали на рішення Генеральної Асамблеї ООН від 2014 року, коли 143 держави підтримали резолюцію, яка підтвердила територіальну цілісність України та закликала Росію вивести війська. У Києві заявляють, що будь-які організовані Росією голосування не здатні змінити міжнародний статус окупованих територій.

Окрему увагу МЗС звернуло на можливі наслідки для людей та організацій, які братимуть участь у організації чи проведенні незаконного голосування. Відомство попередило про правові наслідки таких дій у національних та міжнародних юрисдикціях.

У Києві також закликали міжнародне співтовариство не визнавати російських "виборів" на українських територіях і не розглядати їх результати як вираження легітимної політичної волі населення.

За версією українського МЗС, включення представників окупованих територій до складу російського парламенту додатково ставить питання щодо легітимності формування Держдуми.

Таким чином, майбутня електоральна кампанія Москви на захоплених територіях стає не лише внутрішньою російською політичною подією, а й черговим предметом міжнародної суперечки навколо статусу українських земель.

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