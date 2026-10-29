Президент США Дональд Трамп запросив на грудневий саміт G20 у Маямі лідера РФ Володимира Путіна. При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що ще не отримував запрошення. Штучний інтелект проаналізував, чому Трамп не запрошує Зеленського і як зміняться його погляди, якщо республіканці програють вибори 3 листопада.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT зазначає, що відсутність запрошення може бути дипломатичним сигналом. Трамп не поспішає демонструвати особливу підтримку Україні та залишає простір для переговорів із Росією. Водночас стверджувати, що Зеленського свідомо усувають від переговорів, без додаткових підтверджень зарано.

Саміт G20 — це не лише протокольний захід, а й можливість показати, кого Вашингтон вважає важливим учасником міжнародного діалогу. Запрошення Зеленського на один майданчик із Путіним вимагало б узгодження складного формату зустрічі. Трамп може хотіти спочатку домовитися з Москвою про порядок денний.

Якщо республіканці програють вибори, це не означатиме автоматичної зміни зовнішньої політики США, але може послабити позиції Трампа всередині країни. Рішення щодо запрошення залежатиме від того, чи побачить він у присутності Зеленського користь для власної мирної ініціативи.

На думку Gemini, Трамп пов’язує запрошення Зеленського зі своїми політичними амбіціями та результатами виборів до Конгресу. Він може розглядати саміт як майданчик для демонстрації дипломатичного успіху — зокрема, укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Якщо переговори затягнуться до грудня, присутність Зеленського може нагадувати про продовження війни та відсутність домовленостей. Водночас затримка із запрошенням, за цією версією, може бути способом тиску на Київ і спонукання України до компромісів, яких домагається Білий дім.

Якщо республіканці втратять контроль над Конгресом, Трамп може активніше шукати зовнішньополітичних успіхів. Тому Gemini припускає, що ймовірність запрошення Зеленського навіть зросте: американському президенту знадобиться масштабна міжнародна подія, яка продемонструє лідерство США та допоможе уникнути звинувачень у поступках Путіну.

Copilot пояснює відсутність запрошення прагненням Трампа показати дистанцію від Києва та продемонструвати американському електорату, що підтримка України не є безумовною. Вона, за цією версією, залежить від умов, які вважає вигідними Вашингтон.

Водночас це не обов’язково означає остаточний розрив відносин — радше дипломатичний тиск. Якщо республіканці програють вибори, запрошення Зеленського може стати жестом підтримки та способом відновити партнерство. Copilot наголошує, що демократи традиційно демонструють більшу відкритість до України, хоча рішення щодо участі президента України все одно залежатиме від політичної ситуації.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що відсутність запрошення може бути політичним сигналом, а не остаточним розривом із Києвом. Вони також допускають, що Трамп використовує саміт як інструмент для просування власного бачення завершення війни.

Відрізняються оцінки наслідків можливої поразки республіканців. ChatGPT вважає, що вона послабить позиції Трампа, але не гарантуватиме запрошення. Gemini припускає, що потреба в дипломатичному успіху може підвищити шанси Зеленського. Copilot робить акцент на можливому відновленні партнерства з Україною. Це версії чат-ботів, а не підтверджені мотиви Білого дому.

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