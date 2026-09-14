Трамп загнав Зеленського у глухий кут: вибір між поганим і катастрофічним сценарієм

Президент США Дональд Трамп має кілька потужних важелів, за допомогою яких може спробувати тиснути на президента України Володимира Зеленського, щоб той був більш поступливим. Штучний інтелект проаналізував можливі інструменти тиску Вашингтона на Київ.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT назвав військову допомогу головним важелем впливу. Йдеться не лише про можливість скорочувати чи затримувати постачання зброї. Для Києва особливо чутливим питанням є американські можливості з протиповітряної оборони та перехоплення балістичних ракет.

Другий інструмент — переговори. На думку чат-бота, Трамп може визначати темп американської дипломатії, формувати порядок денний і вимагати від української сторони більшої гнучкості.

Окремо ChatGPT виділив політичний та інформаційний тиск. Вашингтон може публічно перекладати на Київ частину відповідальності за відсутність домовленостей або вимагати конкретних кроків. Водночас, підкреслив чат-бот, Зеленський не може просто погодитися на будь-які вимоги: в України є власні “червоні лінії”, а надмірні поступки матимуть серйозні наслідки всередині країни.

Чат-бот Gemini також поставив на перше місце військовий важіль. За його оцінкою, США можуть затримувати постачання критичного озброєння, боєприпасів або розвідувальної інформації. Окремим елементом тиску може стати прив’язка допомоги до конкретних вимог Києва.

Другий напрям — фінанси. Йдеться про бюджетну підтримку України та міжнародні кредити. Через свій вплив Вашингтон, як вважає Gemini, потенційно може створювати проблеми і на цьому напрямі.

Ще один козир — дипломатія. США можуть публічно звинувачувати Київ у небажанні миру та одночасно впливати на європейських союзників. Це послабило б позиції України за столом переговорів.

Водночас Gemini наголошує: Трампу також потрібен результат. Його метою, за логікою відповіді, є швидка домовленість, а не повна капітуляція України.

Чат-бот DeepSeek назвав одразу кілька больових точок Києва: зброю, розвідку, політичний тиск та економічні питання. На думку чат-бота, американська військова підтримка залишається одним із найсильніших козирів Вашингтона.

Окремо DeepSeek виділив розвіддані, які мають велике значення для українських військових операцій. Ще один напрям — політичний тиск, зокрема вимоги щодо внутрішньополітичних процесів в Україні.

Також чат-бот звернув увагу на економічний аспект і питання українських ресурсів. У його трактуванні Трамп намагається діяти не лише як політичний союзник, а й як перемовник, який прагне отримати конкретну віддачу за американську підтримку.

Усі три чат-боти сходяться в головному: найсильніші козирі Трампа — військова допомога, розвідка, фінанси та дипломатичний тиск. Відповіді відрізняються акцентами: ChatGPT більше говорить про переговори й політичний тиск, Gemini — про фінанси та вплив США на Європу, а DeepSeek — про ресурси та жорсткий стиль Трампа.

Але спільний висновок звучить доволі жорстко: Трамп не залишає Зеленському гарних варіантів — лише вибір між поганим і катастрофічним. Водночас змусити Київ погодитися абсолютно на все Вашингтон не може — українська влада має власні обмеження та “червоні лінії”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді стоїть за вимогою Путіна до Зеленського.