Трамп різко змінив позицію щодо Зеленського: як це вплине на ставлення ЄС до України

Вимога США до України щодо припинення ударів по російських НПЗ та жорстка позиція Києва загострили відносини країн. Повідомляється, що американська сторона навіть попередила не тільки Україну, а й Європу щодо можливо припинення продажу зброї для України. Чи вплине позиція Трампа щодо Зеленського на ставлення ЄС, відповів штучний інтелект.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

На думку ChatGPT, конфлікт Трампа із Зеленським не означає автоматичної зміни позиції Євросоюзу. Для європейських країн важливо не допустити перемоги Росії чи відновлення її військових можливостей, адже це може посилити загрозу для самої Європи.

Водночас ЄС не має єдиної позиції щодо подальшої підтримки України. Частина країн готова збільшувати допомогу, інші можуть наполягати на поступках, жорсткішому контролі за витратами або прискоренні переговорів.

Головний ризик — не повна відмова Європи від підтримки, а її уповільнення. До того ж фінансові ресурси не замінять американську розвідку, окремі види озброєння та оперативні можливості США. Україна ризикує опинитися під подвійним тиском — на фронті та під час дипломатичних переговорів.

Gemini вважає, що жорстка риторика Білого дому може підштовхнути ЄС до активніших дій, а не до відмови від підтримки Києва. Європейські лідери розуміють, що послаблення України може створити загрозу для них самих. Тому нестабільність американської політики здатна стати стимулом для мобілізації європейських ресурсів.

Однак за збільшення фінансового навантаження Європа, на думку чат-бота, вимагатиме більшої прозорості державного управління, контролю за використанням коштів і проведення реформ.

Таким чином, підтримка України може зберегтися, але стане прагматичнішою. Брюссель буде змушений одночасно забезпечувати фінансування Києва та уважніше стежити за тим, як використовуються виділені ресурси.

DeepSeek оцінює ситуацію жорсткіше. На його думку, позиція Трампа вже підштовхує Європу до більшої самостійності. Як приклад чат-бот наводить програму PURL, у межах якої європейські країни фінансують закупівлю американської зброї для України. За твердженням DeepSeek, погрози Вашингтона заблокувати програму через удари по російських НПЗ змушують ЄС шукати альтернативні канали постачання.

Ще одна проблема — фінансування. DeepSeek згадує кредит на 90 млрд євро на 2026-2027 роки, з яких 60 млрд мають спрямувати на оборону. Водночас чат-бот наголошує на відсутності повної єдності всередині Євросоюзу та блокуванні пакета Угорщиною.

Висновок DeepSeek: Європа братиме на себе більше відповідальності, але без США не зможе швидко забезпечити Україну всім необхідним.

Усі три моделі погоджуються в головному: конфлікт Трампа із Зеленським не означає автоматичного припинення європейської підтримки. ЄС має власні безпекові інтереси, проте зіткнеться з фінансовими, військовими та політичними обмеженнями.

Різниця — в оцінці реакції Європи. ChatGPT наголошує на ризику повільнішої допомоги, Gemini — на посиленні контролю та вимог до України, а DeepSeek — на необхідності терміново шукати альтернативу американським поставкам. Спільний висновок очевидний: Європа може взяти на себе більше, але повністю замінити США буде складно.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи піде Трамп відкрито проти України.