Трамп може відігратися на Зеленському та Україні: найгірший сценарій загрожує вже в листопаді

Якщо республіканці програють вибори до Конгресу США 3 листопада, Дональд Трамп може посилити тиск на Володимира Зеленського та Україну. Водночас втрата більшості у Конгресі здатна обмежити можливості президента США просувати власний сценарій завершення війни. Штучний інтелект оцінив, як результати виборів можуть вплинути на відносини Вашингтона і Києва.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бот ChatGPT, поразка республіканців не обов’язково змінить особисте ставлення Трампа до Зеленського, але може вплинути на його політику щодо України. Якщо демократи отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу, президенту буде складніше реалізовувати свої рішення без опору законодавців.

Водночас Трамп може спробувати компенсувати внутрішньополітичну поразку швидким зовнішньополітичним успіхом і ще активніше просувати власний сценарій завершення війни. Для України це створює ризик нових вимог і посилення тиску. Однак результат виборів сам по собі не гарантує ані погіршення, ані покращення ставлення до Києва.

Чат-бот Gemini припускає, що Трамп може сприйняти поразку своєї партії як удар по власних амбіціях і посилити критику України та особисто Зеленського. Американський президент може звинувачувати Київ у перешкоджанні його плану швидкого завершення війни на умовах, вигідних Москві.

Проте ослаблення позицій республіканців у Конгресі матиме й інший наслідок: Трампу буде складніше блокувати допомогу Україні або змушувати Київ приймати його умови. Тому, за оцінкою Gemini, особиста неприязнь до українського керівництва може зберегтися, але можливості тиснути на Україну скоротяться.

Чат-бот DeepSeek прогнозує жорсткіший сценарій. Припускає, що Трамп може перекласти відповідальність за поразку республіканців на Зеленського, звинувачуючи українську владу в зриві мирних переговорів та інших проблемах.

Найбільші ризики, за цією оцінкою, пов’язані не з риторикою, а з можливими рішеннями щодо військової допомоги. DeepSeek припускає, що Трамп може піти на подальше скорочення підтримки України, зокрема розвідувальної інформації. Навіть контроль демократів над Конгресом, на думку чат-бота, не гарантуватиме захисту допомоги, якщо президент не захоче використовувати доступні кошти.

Усі три чат-боти допускають, що поразка республіканців може посилити тиск Трампа на Зеленського та зробити українське питання частиною внутрішньої політичної боротьби у США. Водночас вони по-різному оцінюють наслідки для Києва.

ChatGPT наголошує на невизначеності та можливому пошуку Трампом зовнішньополітичного успіху. Gemini вважає, що ослаблення республіканців може обмежити його можливості тиснути на Україну. DeepSeek прогнозує найбільші ризики, включно з можливим скороченням військової та розвідувальної підтримки. Усі ці сценарії залишаються припущеннями, а реальні наслідки залежатимуть від результатів виборів і подальших рішень Вашингтона.

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