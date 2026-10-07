Сибіга назвав головний "подарунок" в день народження Путіна: що чекає на диктатора

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні після масованої атаки 7 жовтня. За його словами, саме такі кроки мають змусити Володимира Путіна обрати дипломатію замість продовження війни.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Глава українського МЗС відреагував на обстріл, який припав на день народження російського диктатора. Сибіга іронічно назвав російські удари "подарунком" Путіну від його генералів.

"На день народження Путіна російські генерали принесли йому його улюблений подарунок: воєнні злочини", — написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, сотні ракет і безпілотників атакували житлові будинки та критичну інфраструктуру в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці та Прилуках. Міністр повідомив про загиблих і постраждалих унаслідок ударів.

Очільник МЗС заявив, що російське керівництво не хоче визнавати провал своїх стратегічних цілей в Україні. Він також наголосив на втратах Росії у розмірі 1,6 мільйона вбитих та поренених, проблемах економіки РФ та послабленні міжнародного впливу.

"Після цієї атаки я закликаю всіх партнерів подарувати Путіну справжні подарунки, які допоможуть йому нарешті обрати дипломатію замість війни… Але його остаточний подарунок буде – це лавка в Гаазі. Ми готуємо Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України до практичного запуску вже наступного року", – заявив Сибіга.

7 жовтня Володимиру Путіну виповнюється 74 роки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження.