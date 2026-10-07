Сибіга назвав головний "подарунок" в день народження Путіна: що чекає на диктатора

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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити військову допомогу Україні після масованої атаки 7 жовтня. За його словами, саме такі кроки мають змусити Володимира Путіна обрати дипломатію замість продовження війни.
Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел
Глава українського МЗС відреагував на обстріл, який припав на день народження російського диктатора. Сибіга іронічно назвав російські удари "подарунком" Путіну від його генералів.
За його словами, сотні ракет і безпілотників атакували житлові будинки та критичну інфраструктуру в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці та Прилуках. Міністр повідомив про загиблих і постраждалих унаслідок ударів.
Очільник МЗС заявив, що російське керівництво не хоче визнавати провал своїх стратегічних цілей в Україні. Він також наголосив на втратах Росії у розмірі 1,6 мільйона вбитих та поренених, проблемах економіки РФ та послабленні міжнародного впливу.
7 жовтня Володимиру Путіну виповнюється 74 роки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб ЗСУ "привітав" Путіна з днем народження.