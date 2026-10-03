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Посольства їдуть чи ні: у МЗС України відреагували на повідомлення про евакуацію з Києва

У Києві спростували інформацію про підготовку переїзду західних дипмісій до Львова чи Польщі

3 жовтня 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ України не отримувало від іноземних дипломатичних представництв офіційних повідомлень щодо наміру залишити Київ. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи публікацію британської газети The Guardian.

Посольства їдуть чи ні: у МЗС України відреагували на повідомлення про евакуацію з Києва

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

"Станом на даний момент ми в МЗС ніяких подібних запитів або повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", — заявив Тихий.

Реакція українського відомства відбулася після публікації The Guardian, в якій йшлося про можливу підготовку західними посольствами резервних планів. За даними видання, у разі цілеспрямованих російських ударів по дипломатичних об'єктах представництва можуть розглядати переміщення до Львова чи східної частини Польщі.

При цьому, як стверджує The Guardian з посиланням на дипломатів, публічно західні представники наголошують на намірі продовжувати роботу в Києві. За версією видання, можливий від'їзд міг створити враження скорочення підтримки України.

Водночас британська газета пише, що у приватних розмовах кілька високопосадовців нібито підтверджували існування планів на випадок прямих атак на іноземні представництва. Один із неназваних дипломатів заявив виданню, що ситуація у Києві швидко погіршується. Ці твердження українське МЗС офіційно не підтвердило.

Таким чином, наразі існує розбіжність між публікацією The Guardian про можливі резервні сценарії та заявою українського зовнішньополітичного відомства про відсутність відповідних офіційних повідомлень.

Тихий наголосив, що дипломатичні місії при намірі змінити місце роботи мають інформувати українську сторону через встановлені процедури. Станом на вечір 2 жовтня таких звернень до МЗС не надходило.

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