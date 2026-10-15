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Криза між Зеленським досягла критичної межі: дипломат приголомшив терміновим ультиматумом до Києва

Колишній посол України у США Валерій Чалий заявив про серйозну кризу довіри між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та закликав Київ підготувати системну відповідь

15 жовтня 2026, 11:25
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Клименко Елена








Між президентами України та США виникла серйозна криза довіри, яка потребує системної відповіді з боку Києва. Таку думку висловив колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий, коментуючи дії Дональда Трампа щодо Росії та американську політику стосовно української сторони.

Криза між Зеленським досягла критичної межі: дипломат приголомшив терміновим ультиматумом до Києва

Фото: з відкритих джерел

На думку дипломата, нинішні рішення Вашингтону не можна пояснювати лише передвиборчими обставинами. Він вважає, що Україна має реалістично оцінювати інтереси американського президента та не розраховувати, що позиція Білого дому автоматично збігатиметься з інтересами Києва.

"Коли ми говоримо про те, що робиться в США, це США і це президент Сполучених Штатів", — наголосив Чалий, закликаючи українську сторону враховувати реальні механізми ухвалення рішень у Вашингтоні.

Дипломат підкреслив, що відповіддю на кризу не повинні ставати лише публічні заяви або емоційна критика американського керівництва. Натомість Україна має посилювати роботу з американськими інституціями, Конгресом та іншими центрами впливу, щоб зменшувати негативні наслідки рішень адміністрації.

"Це криза довіри між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Причому не Зеленський, не президент України це почав", — заявив Чалий. 

За його словами, Києву необхідно розробити комплекс антикризових заходів і підготуватися до тривалого періоду невизначеності у відносинах зі США. Дипломат також вважає, що Україні варто розширювати міжнародні контакти, щоб не залежати виключно від домовленостей на рівні двох президентів. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп пояснив, чому уникає називати російського лідера Володимира Путіна диктатором. За його словами, різкі висловлювання на адресу керівників інших держав можуть ускладнювати переговори, особливо коли йдеться про укладання міжнародних угод.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NZN5caD0ASU
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