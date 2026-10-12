Київ поставив крапку у скандалі з полоненими КНДР: Сибіга зробив важливу заяву

Україна вважає вичерпаною ситуацію навколо тимчасового відкликання посла Південної Кореї, яка виникла на тлі історії з передачею двох військовополонених із Північної Кореї. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, рішення Сеула не стало несподіванкою для української сторони, а дипломатичні контакти щодо цього питання вже відбулися.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Це тимчасове відкликання посла, і про цей крок південнокорейської сторони ми знали. Ми також запрошували корейського посла на розмову. Ми вважаємо, що ситуація вичерпана", — повідомив голова українського МЗС.

Сибіга пояснив, що причиною непорозуміння стало різне тлумачення етапів дотримання конфіденційності під час передачі військовополонених. За твердженням міністра, Київ виконав усі взяті на себе зобов'язання та діяв з урахуванням міжнародного права.

"Ми зробили жест доброї волі, передавши двох військовополонених Південній Кореї. Україна дотримується Женевських конвенцій", — підкреслив він.

Глава зовнішньополітичного відомства також зазначив, що Київ враховував положення Конституції Південної Кореї, згідно з якими ці громадяни вважаються громадянами Республіки Корея. Саме цим, за словами Сибіги, пояснювалося рішення української сторони передати полонених Сеулу.

Історія викликала дипломатичні питання на тлі чутливої теми щодо участі громадян КНДР у війні проти України. Однак у Києві зараз не розглядають ситуацію як конфлікт з південнокорейською стороною, що триває.

Заяви Сибіги свідчать про прагнення української дипломатії закрити спірний епізод та не допустити його подальшого впливу на відносини двох країн. При цьому міністр наполягає: дії Києва були продиктовані дотриманням міжнародних зобов'язань та повагою до правової позиції Південної Кореї.

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