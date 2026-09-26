«Їжі майже не залишилося»: Сибіга розкрив деталі про катастрофу в окупованих Олешках

Тимчасово окуповані Олешки Херсонської області зіткнулися з тяжкою гуманітарною кризою. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що місцеві жителі голодують і в умовах дефіциту продуктів змушені збирати траву та бур'яни, щоби вижити. Про це він повідомив у зв'язку із закликом міжнародної спільноти забезпечити доступ до міста.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, в Олешках практично не залишилося продовольства. Водночас жителі відчувають нестачу ліків, чистої води та медичної допомоги. За твердженням Сибіги, у критичній ситуації опинилися, зокрема, діти.

Українська сторона пов'язує погіршення ситуації з обмеженням доступу гуманітарних організацій та відсутністю нормального постачання міста. У МЗС закликають ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні структури використовувати наявні канали для доставки допомоги та організації безпечної евакуації громадян, які хочуть залишити Олешки.

Про серйозність ситуації свідчать і повідомлення українських журналістів, яким вдалося отримати інформацію від мешканців та їхніх родичів. "Українська правда" повідомляла, що в місті практично відсутні магазини та аптеки, а єдиним медичним об'єктом, що працює, залишається лікарня. За даними видання, мешканці використовують залишки власних запасів та продукти, які вдається дістати на місцевому ринку.

В українському МЗС покладають відповідальність за ситуацію на російську окупаційну владу. Сибіга заявив, що Росія контролює територію та, за оцінкою Києва, перешкоджає доставці гуманітарної допомоги та евакуації населення. Російська сторона ці звинувачення у наведеному повідомленні не прокоментувала.

Україна вже порушувала питання Олешок на міжнародному рівні. Сибіга заявляв, що гуманітарну ситуацію в місті необхідно обговорювати в ООН та домагатися тиску для відкриття гуманітарного доступу.

Київ наполягає: міжнародні організації мають не обмежуватися заявами про стурбованість, а домогтися фактичної доставки допомоги та можливості безпечного виїзду для цивільних.

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