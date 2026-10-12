Енергоперемир'я Трампа протрималося лічені години: Сибіга озвучив позицію Києва

Росія порушила енергетичне перемир'я практично одразу після його оголошення президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який повідомив про російський удар по Харківській ТЕЦ-5. За його словами, атака відбулася лише за кілька годин до відповідної заяви.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Про те, що сталося, глава українського МЗС розповів у соціальній мережі X. Сібіга також повідомив, що обговорив ситуацію з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, якому передав інформацію про удар по енергетичному об'єкту в Харкові.

"Я проінформував Йогана про російський удар по Харківській ТЕЦ-5, який стався кілька годин тому. Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення", — написав міністр.

Українська сторона наголосила, що готова підтримати припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Проте, як випливає із заяви Сибіги, Київ очікує на аналогічні дії від Москви і не вважає односторонні зобов'язання достатньою умовою для досягнення домовленості.

"Я ще раз підтвердив готовність України до повного енергетичного перемир'я, якщо Росія припинить атакувати нашу енергетичну інфраструктуру", — заявив глава МЗС.

Удар по Харківській ТЕЦ-5 знову порушив питання реальних перспектив домовленостей, спрямованих на захист енергетичних об'єктів. Подібне перемир'я могло б знизити ризики для цивільного населення та зменшити загрозу перебоїв із електропостачанням та опаленням.

При цьому саме оголошення про готовність до припинення атак ще не гарантує дотримання домовленостей на практиці. Для реалізації ініціативи необхідно, щоб обидві сторони дотримувалися узгоджених умов.

Заява Сибіги фактично демонструє головний виклик для запропонованого Трампом механізму: чи зможе Вашингтон домогтися від Москви реальних кроків, а не лише політичних запевнень? Поки що Київ публічно підтверджує готовність до енергетичного перемир'я, але пов'язує його із припиненням російських ударів.

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