Зеленському загрожує серйозна поразка: що показують справжні настрої українців

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив переконання, що президент України Володимир Зеленський не боїться виборів і у разі їх проведення здобуде перемогу. Однак вибори призведуть до ослаблення країни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи є шанс у Зеленського здобути перемогу у виборах, якби гіпотетично вони проводилися під час війни.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Варто зазначити, що президентські вибори в Україні під час воєнного стану не проводяться: це прямо заборонено законом. Тому питання лише гіпотетичне. До того ж, у березні 2026 року 69% українців виступали за вибори після війни.

Чат-бот Gemini припустив, що Зеленський у такому сценарії мав би значну підтримку, але кампанія вже зовсім не була б схожою на вибори 2019 року. Головний аргумент — війна. На думку чат-бота, частина суспільства могла б гуртуватися навколо чинного верховного головнокомандувача, оскільки Зеленський асоціюється з опором російській агресії та міжнародною підтримкою України.

Але є й інша сторона. Війна принесла втому, економічні проблеми, втрати та постійний стрес. До цього Gemini додає критику через корупційні скандали та кадрові рішення влади. Тому, зазначає, перемога вже не була б тріумфальною.

Модель ШІ не дає прямої відповіді, чи виграв би Зеленський. Зазначає, що це була б виснажлива кампанія з високим рівнем поляризації, де результат залежав би від активності військових та тилу, а перемога вирішувалася б у другому турів у дуже напруженій боротьбі.

Чат-бот Copilot також не розглядає гіпотетичні вибори як звичайну політичну кампанію. На його думку, під час війни вони були б передусім питанням довіри та символів.

Зеленський, на думку моделі ШІ, асоціюється з опором, міжнародною підтримкою та державністю. Це могло б забезпечити йому значну підтримку.

Втім, затяжна війна й економічні труднощі працювали б у протилежний бік. Від влади суспільство очікує не лише стійкості, а й конкретного результату — успіхів на фронті, відновлення економіки та зрозумілої стратегії завершення війни.

Тому Copilot говорить про можливість значної підтримки Зеленського, але не про безумовне схвалення. Важливим фактором він називає те, чи сприймали б президента не тільки як символ спротиву, а й як гаранта реальних змін.

Чат-бот DeepSeek зайняв іншу позицію. Він наголосив насамперед на юридичній неможливості проведення виборів під час воєнного стану та навів соціологічні дані про ставлення українців до часу проведення голосування.

У своїй гіпотетичній моделі чат-бот також посилається на розклад сил між потенційними кандидатами та робить акцент на тому, що високий рівень довіри до президента не обов'язково означає таку саму електоральну підтримку.

Окремо DeepSeek стверджує, що в разі виборів важливим фактором стала б поява сильного конкурента. За оцінкою чат-бот, Зеленський би лідирував у першому турі, однак у другому б поступився б Залужному, Буданову чи Федорову.

У висновку: чат-боти не дали однакової відповіді. Gemini робить акцент на збереженні Зеленським ядра підтримки, але одночасно говорить про втому суспільства. Copilot також бачить значний ресурс довіри, проте пов'язує можливий результат із реальними результатами влади. DeepSeek більше наголошує на розриві між довірою до президента та електоральною поведінкою.

При цьому усі три відповіді визнають, що в гіпотетичній кампанії вирішальними були б не лише ставлення до самого президента, а й перебіг війни, втома суспільства, економічна ситуація та наявність сильних конкурентів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про небезпечний сценарій, який можуть готувати президенту.



