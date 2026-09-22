У Зеленського готують небезпечний сценарій: що можуть зробити на виборах

В Україні розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак у документі може бути чимало прогалин, що може дати певні “шанси” чинній владі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про один із таких моментів розповів Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Експерт прокоментував інтерв’ю першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. Нардеп не відповів на питання, чи зможуть балотуватися на пост президента України громадяни, проти яких введено санкції. Фактично, за словами Корнієнка, прямої заборони немає, однак виникнуть проблеми з певним фінансовим інструментарієм. Громадянин під санкціями не зможе відкрити спецфонд і таким чином не виконає умову участі у виборах. Щодо безпосередньо участі Порошенка, то, за словами Корнієнка, спершу потрібно дізнатися чи захоче він брати участь у виборах.

“Відповідь, звісно, геніальна в лапках, але вона на межі цинізму і абсурду, адже перший віце-спікер парламенту повинен знати відповіді на такі питання. І він жодним словом не обмовився про те, що сама по собі ця історія виглядає дуже сумнівно і незаконно”, — зауважив Рейтерович.

За його словами, історія з участю у виборах підсанкційних небезпечна, — це певний прецедент, який теж навряд чи будуть підтримувати представники західних країн.

“Але для влади це може бути вже меншим злом, якщо будуть налаштовані на те, щоб виграти вибори за будь-яку ціну. Зманіпулювати, у тому числі в такий спосіб, вони, очевидно, можуть цим скористатися. А уявіть собі на секундочку, що санкції можна запровадити там проти колишнього головнокомандувача, а нині посла України в Британії Валерія Залужного. Адже він згідно з рейтингами легко обігрує Зеленського, що в першому, що в другому турі виборів останніх рейтингів”, — пояснив експерт.

За його словами, можна буде запровадити проти будь-якої людини, яка може становити потенційну небезпеку для чинного президента.

Експерт зауважив, що влада може розглядати сценарій, як не допустити до виборів потенційно незручних чи небезпечних кандидатів. І Корнієнко, за його словами, мав би знати відповідь на питання щодо підсанкційних громадян.

“Це ключова небезпека, яка є на сьогодні, тому що та ж робоча група в парламенті питання санкцій, наприклад, не розглядає”, — зауважив він.

І питання тут не в персоналіях, а в інструменті — адже будь-хто може опинитися на цьому місці і людині просто не дадуть можливість брати участь в виборах.

Експерт наголосив, що мовчання влади наштовхує на висновок, що якийсь запасний план існує і цей план дуже далекий від демократії.

“Будемо сподіватися, що громадяни в той чи інший спосіб ніколи цьому плану не дадуть можливості бути реалізованим”, — підсумував Рейтерович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може зламати владу Зеленського за версією ШІ.



