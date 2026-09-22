У Зеленського готують небезпечний сценарій: що можуть зробити на виборах

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Кречмаровская Наталия
В Україні розробляють законопроєкт про повоєнні вибори. Однак у документі може бути чимало прогалин, що може дати певні “шанси” чинній владі.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Про один із таких моментів розповів Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Експерт прокоментував інтерв’ю першого віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка. Нардеп не відповів на питання, чи зможуть балотуватися на пост президента України громадяни, проти яких введено санкції. Фактично, за словами Корнієнка, прямої заборони немає, однак виникнуть проблеми з певним фінансовим інструментарієм. Громадянин під санкціями не зможе відкрити спецфонд і таким чином не виконає умову участі у виборах. Щодо безпосередньо участі Порошенка, то, за словами Корнієнка, спершу потрібно дізнатися чи захоче він брати участь у виборах.
За його словами, історія з участю у виборах підсанкційних небезпечна, — це певний прецедент, який теж навряд чи будуть підтримувати представники західних країн.
За його словами, можна буде запровадити проти будь-якої людини, яка може становити потенційну небезпеку для чинного президента.
Експерт зауважив, що влада може розглядати сценарій, як не допустити до виборів потенційно незручних чи небезпечних кандидатів. І Корнієнко, за його словами, мав би знати відповідь на питання щодо підсанкційних громадян.
І питання тут не в персоналіях, а в інструменті — адже будь-хто може опинитися на цьому місці і людині просто не дадуть можливість брати участь в виборах.
Експерт наголосив, що мовчання влади наштовхує на висновок, що якийсь запасний план існує і цей план дуже далекий від демократії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може зламати владу Зеленського за версією ШІ.