ЗМІ: "Укрнафта", за час управління Корецького, не виконала жодної цілі власного плану

"Укрнафта" за час керівництва Сергія Корецького не досягла жодної з ключових цілей власного Стратегічного плану на 2023-2027 роки: нафти видобувають удвічі менше, ніж закладали, фінансовий результат розійшовся з розрахунками увосьмеро, а з анонсованого гігавата газової генерації не введено жодного мегавата.

Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють “Українські новини”. Наприкінці 2022 року, як зазначають журналісти, команда Корецького зайшла в націоналізовану компанію під гасла глибокої трансформації та зафіксувала їх у документі на п'ять років. Зараз ті самі менеджери, за даними ЗМІ, відповідають за урядову програму на 2026-2027 роки, яку Кабмін передав до Верховної Ради в серпні.

"Пройшло вже майже 4 роки, проте порівнюючи планові показники з реальністю, очевидно, що всіх обіцяних результатів так і не дочекались, а ті результати, що бачимо, змушують з певною обережністю ставитись до спроможності пана прем'єра виконати нові та масштабніші обіцянки", — повідомляють журналісти.

Розрив між деклараціями та звітністю видання ілюструє цифрами. На 2026 рік "Укрнафта" мала вийти на 2,8 млн тонн нафти та 1,8 млрд куб. м газу, проте з урахуванням провалу на початку року реалістичний орієнтир — 1,4 млн тонн і 1,2 млрд куб. м. Фінансова частина розійшлася ще сильніше: замість 233 млрд грн чистого доходу і 45 млрд грн прибутку за 2025 рік компанія показала 99 млрд грн та 5,6 млрд грн.

Головна проблема тут навіть не в самих цифрах, а в тому, що гроші на ривок у компанії були, зазначають журналісти.

"Маючи за останні 3 роки чистий прибуток в понад 40 млрд грн, а це майже 1 млрд дол. США, та всебічну підтримку держави, “Укрнафта” не тільки не спромоглась повністю виконати власноруч складений план, але і забезпечити базову стабільну роботу підприємства в умовах війни. Тепер коли цих коштів немає "Укрнафта" змушена бігти навздогін та нарікати на ворожі обстріли і перебої з електропостачанням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2023 році "Укрнафта" пропонувала спільну розробку 21 родовища, у лютому 2024-го Корецький розповідав про чергу з "умовних техасців, які нічого не бояться і готові бурити", а влітку того ж року виконавчий віцепрезидент Денис Кудін звітував про шість заявок на 15 родовищ. У 2025 році уряд передав компанії право реалізовувати УРП на Олеській ділянці, розраховуючи знайти заміну Chevron, що згорнула роботу в Україні ще у 2014 році.

Друга обіцянка, під яку залучали зовнішні гроші, стосувалася власної генерації, зазначають журналісти. На Ukraine Recovery Conference у 2024 році Корецький, за даними видання, анонсував 1 ГВт нових потужностей, ЄБРР оперативно відкрив кредитні лінії, донори дали гранти, а сама компанія заявляла про достатню ліквідність і підтримку українських банків.

"На сьогодні жоден проєкт не доведений до кінця, жодного мегавата не збудовано", — йдеться у повідомленні.

Натомість, наголошує ЗМІ, нинішній керівник "Укрнафти" Богдан Кукура говорить про скорочення інвестпрограми, а цьогорічний орієнтир зменшився до скромних 63 МВт — і то за сприятливих обставин.

"Стратегічний план команди Корецького від 2023 року був планом мирного часу. В плані йшлося про розширення мережі АЗС, ребрендинг, буріння нових свердловин та космічні фінансово-економічні показники, але не знайшлося місця для інженерного захисту об'єктів видобутку та переробки, підтримки базового видобутку, диверсифікації переробки нафти, розгортання власної газової генерації", — пише видання.

І, зазначають журналісти, ціна такого планування вже видима: лише за перші шість місяців 2026 року 32 автозаправні станції "Укрнафти" зазнали пошкоджень або руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Скільки з них були інженерно захищені — питання, на яке компанія публічно не відповідала.

"Програма Уряду це виклик зовсім іншого масштабу і характеру, і відверто кажучи приклад стратегічного планування в Укрнафті, змушує з обережністю оцінювати спроможність цієї урядової команди ставити і досягати програмних цілей", — йдеться у повідомленні.

Окремо журналісти підкреслюють кадрове рішення, про яке стало відомо 20 вересня. Наглядова рада "Енергоатома" за підсумками міжнародного конкурсу обрала генеральним директором Юрія Ткачука — чинного гендиректора "Укргазвидобування", який раніше обіймав керівні фінансові посади в "Укрнафті" та разом із Корецьким і Ростиславом Шурмою готував стратегічний і фінансовий документи компанії у 2023 році.

Щодо майбутнього очільника атомної компанії видання зазначає, що він довгі роки працював на зараз вже підсанкційного російського олігарха Григоришина Костянтина. ВАТ "Запоріжтрансформатор", де Ткачук у 2016-2019 роках був радником з фінансово-економічних питань, довели до банкрутства, а згодом підприємство націоналізувала держава. Початок війни у 2014-2015 роках, як свідчить трудова біографія, майбутній керівник компанії провів у московському офісі Григоришина, підсумували журналісти.



