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Путін міг тільки мріяти про такий подарунок: експерт розгромив Банкову за нову небезпеку для України

Кошель закликав владу зосередитися на ухваленні рішень, необхідних для оборони, фінансування ЗСУ та євроінтеграції

2 жовтня 2026, 11:05
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Клименко Елена








Росії не потрібно докладати значних зусиль для розхитування ситуації в Україні, оскільки внутрішня політична криза вже створює для цього сприятливе підґрунтя. Водночас Москва, ймовірно, намагатиметься посилити інформаційний тиск на українське суспільство. Про це заявив політолог Олексій Кошель. 

Путін міг тільки мріяти про такий подарунок: експерт розгромив Банкову за нову небезпеку для України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія традиційно використовує інформаційний простір як частину війни. На цьому тлі в Україні вже поширюються тези про нібито безвихідь, необхідність капітуляції та нездатність держави протистояти Росії.

"Росії не потрібно працювати. Внутрішньополітична криза вже є достатньо давно і вона загострюється", — зазначив Кошель. 

Політолог звернув увагу на тривалі паузи в роботі Верховної Ради та відсутність, на його думку, зрозумілого пояснення громадянам причин такого формату роботи парламенту. Він вважає, що подібна ситуація може використовуватися російською пропагандою.

"Ми отримуємо посилення інформаційної кампанії різнопланове з різних боків", — сказав Кошель.

Водночас експерт наголосив, що головною проблемою є не лише російська пропаганда, а й нездатність української політичної системи швидко ухвалювати необхідні рішення. На його думку, під час війни парламент має працювати без тривалих пауз, особливо коли йдеться про фінансування оборони та виконання євроінтеграційних зобов'язань. 

Кошель також закликав владу відмовитися від перекладання відповідальності між різними інституціями. Він вважає необхідним налагодити переговори між урядом, керівництвом Верховної Ради, монобільшістю та опозицією.

"Наше завдання просто вистояти у війні, зберегтися як держава", — наголосив політолог.

За його словами, якщо політичні та управлінські проблеми ігнорувати, ситуація може погіршуватися.

"Якщо ми не будемо помічати цих проблем, далі буде гірше і гірше, і наслідки можуть бути не тривожними, а катастрофічними", — заявив Кошель.

Портал "Коментарі" вже писав, що наслідки ударів по мостових конструкціях можуть бути значно серйознішими, ніж це видно під час первинного огляду.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mDkV2A_YLe0
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