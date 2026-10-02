logo_ukra

BTC/USD

86806

ETH/USD

2753.85

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика внутрішня політика “Їм боротьба з корупцією по цимбалах, це просто приносить гроші”: нардеп Рахманін про антикорупційних активістів
commentss НОВИНИ Всі новини

“Їм боротьба з корупцією по цимбалах, це просто приносить гроші”: нардеп Рахманін про антикорупційних активістів

Народний депутат Рахманін жорстко розкритикував антикорупційних активістів

2 жовтня 2026, 14:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українська антикорупційна система є недосконалою, до неї є багато запитань через її роботу, а більшість активістів-антикорупціонерів займаються цією темою, бо це приносить гроші. 

“Їм боротьба з корупцією по цимбалах, це просто приносить гроші”: нардеп Рахманін про антикорупційних активістів

НАБУ і САП. Фото з відкритих джерел

Таку думку висловив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, пишуть “Українські новини”.

“Антикорупційна система кульгава і неідеальна. У мене до неї питань більше, ніж хотілося б. Вони точно не святі”, — зазначив він.

За словами політика, антикорупційні органи вже не раз суттєво ускладнювали роботу окремим українським виробникам озброєнь, а деякі кримінальні справи згодом розвалилися.

“Заподіяну обороноздатності країни шкоду ніхто вже ніколи не компенсує”, “ заявив нардеп.

Окремо Рахманін розкритикував частину антикорупційних активістів, які задають моду на антикорупційну тематику, антикорупційні розслідування, антикорупційну риторику. На його думку, для деяких із них боротьба з корупцією стала не лише питанням суспільного інтересу, а й джерелом доходу.

“У нас люди пишуть про корупцію не тільки тому, що вона їм болить, а тому, що це модно. Велика кількість людей, які прокидаються і лягають спати зі словами про боротьбу з корупцією, — їм ця боротьба по цимбалах. Але це модно або просто приносить гроші”, — сказав Рахманін.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за даними ЗМІ, реформа судової та правоохоронної систем в Україні, координована так званими активістами та антикорупціонерами, не досягла задекларованих цілей. Натомість, як зазначається, її наслідками стали кадрова криза, зниження ефективності державних інституцій та концентрація впливу в руках вузького кола так званих “реформаторів”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини