Окупанти поспішають: Корецький розповів про головну ціль РФ під час атаки на Україну цієї ночі

Російські війська в ніч проти 14 жовтня завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. У Києві під атакою опинилися всі три міські теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За його словами, російські війська застосували балістичне озброєння проти об'єктів енергосистеми у столиці, Харкові та Харківській області. Крім цього, удари припали на критично важливі об'єкти в Київській області, які забезпечують електропостачання Києва та центральних регіонів країни.

Окремою метою російської атаки стала залізнична інфраструктура. За даними глави уряду, пошкодження та удари торкнулися залізничних об'єктів одразу в п'яти областях України.

Незважаючи на масштаб атаки, загиблих та постраждалих, згідно з повідомленням Корецького, вдалося уникнути. Він зазначив, що цьому сприяла завчасна евакуація людей із небезпечних зон.

В даний час на уражених об'єктах продовжуються відновлювальні роботи. Інформація про конкретні пошкодження кожної з трьох столичних ТЕЦ, а також про можливі обмеження теплопостачання та електропостачання у повідомленні не уточнюється.

Удар по всіх міських ТЕЦ Києва особливо важливий на тлі підготовки України до опалювального сезону. Енергетичні об'єкти забезпечують не лише виробництво електроенергії, а й теплопостачання, тому наслідки пошкоджень можуть залежати від характеру руйнувань та швидкості проведення ремонтних робіт.

Атаки на об'єкти, пов'язані з енергопостачанням та транспортом, створюють додаткові ризики для стабільної роботи критичної інфраструктури. Залізнична мережа, у свою чергу, має ключове значення для перевезення пасажирів, вантажів та забезпечення логістики країни.

Поки українські служби усувають наслідки нічних ударів, остаточні масштаби пошкоджень та вплив атаки на роботу енергосистеми потребують додаткового уточнення.

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