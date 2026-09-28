Кабмін визначився з цінами на газ для населення: якими будуть тарифи до весни

Уряд України продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку газу до 31 березня 2027 року. Це означає, що протягом усього осінньо-зимового періоду вартість газу для населення залишиться незмінною – 7,96 грн. за кубометр.

Тарифи. Фото: із відкритих джерел

Про продовження дії ПСО повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, рішення має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та безперебійне постачання споживачів природним газом.

Фіксована ціна також дозволить зберегти пільгові умови для підприємств теплопостачання. Крім того, продовжуються механізми продажу газу операторам газорозподільних систем та підприємствам когенерації на прифронтових територіях.

В уряді розраховують, що це допоможе зберегти стійкість газового ринку та роботу об'єктів теплової та енергетичної інфраструктури в умовах війни.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що одночасно Кабмін продовжить роботу над зміною системи тарифного регулювання. За його словами, влада має намір зробити тарифну політику прозорішою і поступово збільшувати адресну допомогу тим категоріям громадян, які дійсно потребують підтримки.

При цьому фіксована ціна для населення не означає відмови держави від планів реформування тарифів. Питання переходу до ринкового ціноутворення залишається одним із зобов'язань України перед міжнародними партнерами.

Міжнародний валютний фонд раніше неодноразово закликав Київ переглянути систему комунальних тарифів, зокрема вартість газу для населення. Відповідні положення передбачено у меморандумі України з МВФ.

А поки що для побутових споживачів ціна залишається незмінною. У квітні "Нафтогаз України" також продовжив дію своєї тарифної пропозиції для населення за ціною 7,96 грн. за кубометр до кінця квітня 2027 року.

Таким чином, на найближчий опалювальний сезон на українців очікує збереження нинішньої ціни на газ. Подальші зміни тарифної політики влада пов'язує вже з окремою реформою системи субсидій та ціноутворення.

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