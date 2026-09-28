Інтернет України готують до гіршого: Корецький зробив насторожуючу заяву

Український уряд готується до сценарію, за якого російські удари можуть серйозно порушити роботу критичної цифрової інфраструктури та телекомунікаційних мереж. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що загроза для дата-центрів та інших об'єктів зв'язку зберігатиметься до закінчення повномасштабної війни.

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

За словами глави уряду, питання захисту дата-центрів та мобільного зв'язку вже обговорювалося на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. Російські удари по телекомунікаційної інфраструктури створюють додаткові ризики зберігання даних і стабільної роботи цифрових сервісів.

Влада, як стверджує Корецький, не розраховує на один універсальний спосіб захисту. Натомість застосовується відразу кілька підходів, які можуть комбінуватися залежно від значення конкретного об'єкта.

Частину інфраструктури планують розміщувати під землею. Інші дані та потужності переносять у хмарні сховища. Ще один варіант – фізичне переміщення обладнання та інформаційних ресурсів за межі України. В окремих випадках можуть використовуватись всі ці рішення одночасно.

За словами прем’єра, єдиного правила немає. Він наголосив, що держава має виходити з найважчого варіанта розвитку подій. За його словами, йдеться не лише про захист окремих будівель чи серверів, а про створення системи, здатної продовжувати роботу навіть після пошкодження частини інфраструктури.

При цьому, заява уряду не означає, що Україна неминуче залишиться без інтернету. Українську телекомунікаційну систему побудовано за участю великої кількості незалежних операторів та провайдерів, що підвищує її стійкість до локальних пошкоджень. Раніше депутат Олександр Федієнко зазначав, що повністю відключити інтернет по всій країні значно складніше, ніж вивести з ладу окремі вузли мережі.

Однак влада розглядає саме максимально важкий сценарій. За словами Корецького, така логіка необхідна доти, доки тривають бойові дії та зберігається можливість нових атак на критичну інфраструктуру.

"Щось має бути під землею, щось – у хмарі, щось – за кордоном, щось – у змішаному варіанті", — заявив прем'єр.

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