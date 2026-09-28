Чи вистачить грошей на зарплати військовим цього року: відверта заява Корецького

Уряд України розраховує знайти близько $7 млрд для фінансування оборонних витрат за рахунок внутрішньої економії, перерозподілу коштів та оптимізації бюджету. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що головним завданням залишається недопущення перебоїв із грошовим забезпеченням військових та виплатами сім'ям загиблих.

Зарплати військових. Фото: із відкритих джерел

За словами глави уряду, Кабмін уже розпочав "жорсткий процес економії" і щодня переглядає бюджетні пріоритети. Вивільнювані ресурси спрямовують насамперед потреби Сил оборони. Корецький наголосив, що військові виплати мають бути забезпечені без затримок.

Прем'єр розділив оборонні витрати на два великі напрямки. Перше – грошове забезпечення військовослужбовців, виплати сім'ям загиблих та інші зобов'язання перед захисниками. У цій частині, запевнив Корецький, проблем із фінансуванням не очікується.

Друга складова – озброєння та військова техніка. Йдеться, зокрема, про подальше нарощування виробництва та закупівель безпілотників, а також засобів дальньої поразки.

Щоб зберегти темпи роботи оборонних підприємств, уряд обговорює із виробниками можливість перенесення частини платежів. Компанії зможуть продовжувати випуск техніки, а держава оплачувати певні обсяги пізніше, коли відповідна продукція знадобиться армії.

Загалом дефіцит фінансування оборони України на 2026 рік оцінюється в $27 млрд. З цієї суми близько $7 млрд влада розраховує закрити внутрішніми ресурсами, тоді як ще приблизно $20 млрд планується залучити за підтримки міжнародних партнерів.

Водночас Кабмін переглядає не пріоритетні витрати. Уряд має намір призупиняти фінансування окремих напрямків до появи відповідних зовнішніх ресурсів.

Таким чином, йдеться не про повне закриття всієї потреби в оборонному бюджеті, а про пошук конкретних джерел для його фінансування. Влада робить ставку на скорочення другорядних витрат усередині країни та паралельні переговори з міжнародними партнерами.

Головне питання тепер – наскільки довго така модель перерозподілу коштів зможе забезпечувати зростання потреб армії без додаткового зовнішнього фінансування.

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