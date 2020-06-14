Зверобой написала антисемитский пост, Федина заподозрила в этом "руку Кремля"

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Екатерина Белоброва
Скандальная активистка и доброволец ВСУ Елена Самбул, более известная под псевдонимом Маруся Зверобой опубликовала очередной оскорбительный пост в адрес главы государства Владимира Зеленского в связи с тем, что у его супруги обнаружили коронавирус COVID-19. И, вероятно, никто бы не придал этому большого значения, так как к подобным выражениям Зверобой все давно привыкли, но в данном случае в ее словах усмотрели антисемитизм.
"Уе@уйте в Израиль, пока вас как царскую семью не подвесили за ноги за уничтожение украинской нации", - со свойственным надрывом написала Зверобой, адресуя слова Зеленскому, который имеет еврейские национальные корни.
Несмотря на то, что Зверобой более ничем не известна, кроме как резкими матерными речами, даже в рядах ее поклонников нашлись те, кто посчитал, что активистка превзошла сама себя.
Меньше чем через сутки был снесен с Telegram-канала, но, как говорится "осадочек остался". Некоторые пользователи даже всерьез заявили, что инициируют уголовные дела против Маруси Зверобой из-за явного шовинистического подтекста. К счастью для самой скандалистки, за нее вступилась не менее известная подруга, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина.
Нардеп усмотрела в данном выражении Зверобой ничто иное, как "руку Кремля".
"Почитала антисемитские выражения Маруси Зверобой. Поговорила с ней и оказалось, что страницу на Telegram хакнули. ФСБ-шные хакеры прогрессируют", - указала Федина на виноватых.
Вслед за таким неопровержимым аргументом в свою защиты, подоспела и сама Маруся Зверобой, которая упрекнула украинских патриотов, что они много внимания придают написанному в социальных сетях и переживают, чтоб никого не оскорбить, пока их убивают на востоке страны.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маруся Зверобой подала в суд на президента Владимира Зеленского.
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