Зеленский о делах Порошенко в ГБР: "Ему хочется быть жертвой"

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что не занимается политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко и все заявления действующего главы фракции "Европейская солидарность" по этому поводу не вызывают в нем интереса. Об этом гарант рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский отметил, что Порошенко вызывает в обществе жалость, пытаясь манипулировать уголовными делами, открытыми против него, накануне местных выборов, где кандидаты от его политической силы будут баллотироваться в местные советы.

"У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в нашей стране понимают, что все это похоже на политический театр. Меня не интересует Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь.", - заключил Зеленский.

Также глава государства добавил, что еще несколько месяцев назад политическая фракция "Европейская солидарность" не принимала участия в разработке или поддержке значимых для государства законопроектов, но именно сейчас все сторонники Порошенко стали активно заполнять информационное пространство.

"Народ дал оценку пятилетнему правлению Петру Порошенко, когда выбрал меня президентом и на парламентских выборах. Видимо, ему этой оценки мало. Сегодня он всячески ищет повод использовать сложившуюся ситуацию для хайпа", - подытожил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский рассказал о своих переживаниях во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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