kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9517.52

ETH/USD

234.06

LTC/USD

43.85

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Жаль, что Медведчук не вмешивается в информационную политику «1+1», - Пархоменко
commentss НОВОСТИ Все новости

Жаль, что Медведчук не вмешивается в информационную политику «1+1», - Пархоменко

Блогер Евгений Пархоменко сообщил, что еще в 2016 году Александр Ткаченко и Ольга Герасимьюк должны были раскрыть всех собственников телеканала «1+1»

сегодня, 11:59
Автор:

Комментарии
Жаль, что Медведчук не вмешивается в информационную политику «1+1», - Пархоменко

Если Виктор Медведчук владеет акциями "1+1" с 2012 года, тогда получается, что тогдашний гендиректор телеканала Александр Ткаченко обманул, когда утверждал, будто единственный собственник – это Игорь Коломойский. К такому выводу пришел блогер Евгений Пархоменко, прокомментировавший на своей странице в Facebook скандал вокруг собственников "1+1".

"Во-первых, Медведчук сам об этом заявил и это не является какой-то тайной. Во-вторых, он владеет акциями этой компании ещё с 2012 года. А, в-третьих, согласно поправкам в закон о Нацсовете в 2015 году, Коломойский и гендиректор "плюсов" Ткаченко должны были показать всех собственников канала, но, видимо, "забыли" и слишком сильно увлеклись "борьбой с агрессором", - написал блогер.

Пархоменко также подчеркнул, что Александр Ткаченко не раскрыл информацию о собственниках телеканалов.

"А в 2016 году Ткаченко и вовсе заявил, что Коломойский - единственный собственник канала, чем грубо нарушил закон про Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И, что символично, нынешняя глава Нацсовета Ольга Герасимьюк тогда покрывала нарушение этого закона", - делает вывод автор.

Кроме того, Пархоменко подчеркнул, что Медведчук не вмешивается в редакционную политику "1+1", что соответствует стандартам свободы слова.

"Не знаю, у кого там какая доля, но, судя по информационной пропаганде "плюсов", Медведчук в редакционную политику там никак не вмешивается. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы мог вмешаться и сделать второй Ньюзван или 112, так что тут могу пожелать Медведчуку только увеличения своей доли в плюсах", - заключил блогер Евгений Пархоменко.

Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский узнал о части Виктора Медведчука в группе "1+1" только из декларации бизнесмена.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100008157461463/posts/2679567705658452/?d=n
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!