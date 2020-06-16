Жаль, что Медведчук не вмешивается в информационную политику «1+1», - Пархоменко

Если Виктор Медведчук владеет акциями "1+1" с 2012 года, тогда получается, что тогдашний гендиректор телеканала Александр Ткаченко обманул, когда утверждал, будто единственный собственник – это Игорь Коломойский. К такому выводу пришел блогер Евгений Пархоменко, прокомментировавший на своей странице в Facebook скандал вокруг собственников "1+1".

"Во-первых, Медведчук сам об этом заявил и это не является какой-то тайной. Во-вторых, он владеет акциями этой компании ещё с 2012 года. А, в-третьих, согласно поправкам в закон о Нацсовете в 2015 году, Коломойский и гендиректор "плюсов" Ткаченко должны были показать всех собственников канала, но, видимо, "забыли" и слишком сильно увлеклись "борьбой с агрессором", - написал блогер.

Пархоменко также подчеркнул, что Александр Ткаченко не раскрыл информацию о собственниках телеканалов.

"А в 2016 году Ткаченко и вовсе заявил, что Коломойский - единственный собственник канала, чем грубо нарушил закон про Нацсовет по телевидению и радиовещанию. И, что символично, нынешняя глава Нацсовета Ольга Герасимьюк тогда покрывала нарушение этого закона", - делает вывод автор.

Кроме того, Пархоменко подчеркнул, что Медведчук не вмешивается в редакционную политику "1+1", что соответствует стандартам свободы слова.

"Не знаю, у кого там какая доля, но, судя по информационной пропаганде "плюсов", Медведчук в редакционную политику там никак не вмешивается. Хотя, конечно, было бы неплохо, если бы мог вмешаться и сделать второй Ньюзван или 112, так что тут могу пожелать Медведчуку только увеличения своей доли в плюсах", - заключил блогер Евгений Пархоменко.

Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский узнал о части Виктора Медведчука в группе "1+1" только из декларации бизнесмена.

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